Elite League: Ανατροπάρα από το -24 η Δόξα Λευκάδας κόντρα στο Λαύριο
Το πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής της Elite League είχε έξι παιχνίδια. Η Δόξα Λευκάδας με απίθανη ανατροπή (έχανε με 37-61 στην τρίτη περίοδο) επικράτησε με 88-80 του Λαυρίου και παρέμεινε στην πρώτη θέση.
Ο Κόροιβος επικράτησε με 96-84 και έβαλε τέλος στο αήττητο σερί τριών αγώνων του Πανερυθραϊκού. Η Δάφνη νίκησε με 95-87 στο «Μ. Μουρούτσος», ενώ η Νίκη Βόλου αντέδρασε μετά από 7 ήττες και επικράτησε με 84-77 των Μαχητών Πειραματικό. Ο Βίκος Ιωαννίνων με τον Γιαπλέ στον πάγκο (ντεμπούτο) πήρε το διπλό με 82-81 κόντρα στους Σοφάδες.
Η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα (2/3, 17:30) με την αναμέτρηση ΝΕ Μεγαρίδος-Πρωτέας Βούλας.
Κατάταξη
- Δόξα Λευκάδας 18-4
- Βίκος Ιωαννίνων 17-6
- Πρωτέας Βούλας 16-6
- ΑΓΕΧ 14-8
- Παπάγου 14-9
- Μεγαρίδα 13-8
- Λαύριο 13-10
- Πανερυθραϊκός 11-11
- Ψυχικό 11-11
- Κόροιβος 10-12
- Δάφνη 9-13
- Μαχητές Πειραματικό 8-15
- Σοφάδες 5-17
- Νίκη Βόλου 5-17
- Αιγάλεω 3-20
- Τρίκαλα -
Τα αποτελέσματα
Σάββατο 28 Φεβρουαρίου
Δάφνη-Αιγάλεω 95-87
Σοφάδες-Vikos Φalcons 81-82
Κόροιβος Αμαλιάδας-Πανερυθραϊκός 96-84
Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Λαύριο Boderm 88-80
Ψυχικό-Evertech Παπάγου 58-61
Νίκη Βόλου-Μαχητές Πειραματικό 84-77
Δευτέρα 2 Μαρτίου
17:30 ΝΕ Μεγαρίδος-Πρωτέας Βούλας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
Ρεπό: ΑΓΕΧ
Αναλυτικά οι αναμετρήσεις
Δάφνη-Αιγάλεω 95-87
Διαιτητές: Πιτσίλκας-Στρέμπας-Καραπαράς (Ηπιώτης)
Δεκάλεπτα: 25-17, 46-42, 76-64, 95-87
Δάφνη (Κερασοβίτης): Ανγκλ 11 (1), Τζιβελέκας 7 (1), Καράμπουλας 13 (1), Ετζιάκα 9 (2), Κάρτραϊτ 13 (1), Φιλιππάκος 22, Μουστόπουλος, Γιαννίκος 13 (3), Έξαρχος 7
Αιγάλεω (Κορωνίδης): Μπράντφορντ 19 (4), Έλμορ 15, Βέλκος, Μπαλός 12, Κουρτίδης 13, Κουστένης 4, Ντιπτσής 24 (6), Νικολαΐδης
Νίκη Βόλου-Μαχητές Πειραματικό 84-77
Διαιτητές: Μαρτινάκος-Κατωτικίδης-Παπαγερίδης (Αθανασόπουλος)
Δεκάλεπτα: 17-29, 38-46, 61-68, 84-77
Νίκη Βόλου (Τύμπας): Ακινγκμπόλα 20, Τζόνσον 8 (1), Παπαδόπουλος, Φιλοξενίδης 9 (2), Πρίφτης, Βλαχογιάννης 11, Μπακέας 13 (3), Νίκολης 8 (2), Τσουμάνης 14
Μαχητές Πειραματικό (Γεροφώτης): Κωνσταντινίδης 8 (2), Μπανκς 15 (3), Πουρλίδας 4, Κατσαμούρης 8, Νώτης 20, Καρπούζης 2, Χαραλαμπίδης 5 (1), Καλαϊτζίδης, Ντούμπαρ 13 (1), Κομνιανίδης
Κόροιβος Αμαλιάδας-Πανερυθραϊκός 96-84
Διαιτητές: Καρπάνος-Ζακεστίδης-Παπαδόπουλος Ν. (Κορομηλάς)
Δεκάλεπτα: 29-22, 51-38, 74-62, 96-84
Κόροιβος Αμαλιάδας (Μάνος): Μάρκου 2, Γκλάσπερ 32 (2), Ντέιβις 19 (1), Κοκορέλης 5 (1), Πιλάβιος 10 (2), Παρασκευόπουλος 9 (1), Πετανίδης 13, Κάτζος, Τάταρης 6
Πανερυθραϊκός (Χουχουλής): Βίκτορ 9, Σκόρδος 6 (1), Δημητρακόπουλος 11 (1), Νικολαΐδης 6 (1), Καμάρας 17 (2), Κωστόπουλος, Σεντ Χίλερ 15, Δομπρογιάννης 3, Καραΐσκος, Σταματογιάννης 4, Ιωαννίδης 13 (2)
Η επόμενη αγωνιστική (25η, 7-9/3)
Σάββατο 7 Μαρτίου
17:00 Πρωτέας Βούλας-Σοφάδες (YouTube HellenicBF)
17:00 Αιγάλεω-ΝΕ Μεγαρίδος (YouTube HellenicBF)
17:00 Evertech Παπάγου-Δάφνη (YouTube HellenicBF)
17:00 Λαύριο Boderm-Ψυχικό (YouTube HellenicBF)
17:00 Νίκη Βόλου-Κόροιβος Αμαλιάδας (YouTube HellenicBF)
19:00 Πανερυθραϊκός-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA (YouTube HellenicBF)
Δευτέρα 9 Μαρτίου
18:30 Vikos Φalcons-ΑΓΕΧ (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
Ρεπό: Μαχητές Πειραματικό
