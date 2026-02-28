Η Δόξα Λευκάδας επικράτησε με 88-80 του Λαυρίου με φοβερή ανατροπή από το -24, ενώ ο Κόροιβος σταμάτησε το σερί του Πανερυθραϊκού.

Το πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής της Elite League είχε έξι παιχνίδια. Η Δόξα Λευκάδας με απίθανη ανατροπή (έχανε με 37-61 στην τρίτη περίοδο) επικράτησε με 88-80 του Λαυρίου και παρέμεινε στην πρώτη θέση.

Ο Κόροιβος επικράτησε με 96-84 και έβαλε τέλος στο αήττητο σερί τριών αγώνων του Πανερυθραϊκού. Η Δάφνη νίκησε με 95-87 στο «Μ. Μουρούτσος», ενώ η Νίκη Βόλου αντέδρασε μετά από 7 ήττες και επικράτησε με 84-77 των Μαχητών Πειραματικό. Ο Βίκος Ιωαννίνων με τον Γιαπλέ στον πάγκο (ντεμπούτο) πήρε το διπλό με 82-81 κόντρα στους Σοφάδες.

Η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα (2/3, 17:30) με την αναμέτρηση ΝΕ Μεγαρίδος-Πρωτέας Βούλας.

Κατάταξη

Δόξα Λευκάδας 18-4 Βίκος Ιωαννίνων 17-6 Πρωτέας Βούλας 16-6 ΑΓΕΧ 14-8 Παπάγου 14-9 Μεγαρίδα 13-8 Λαύριο 13-10 Πανερυθραϊκός 11-11 Ψυχικό 11-11 Κόροιβος 10-12 Δάφνη 9-13 Μαχητές Πειραματικό 8-15 Σοφάδες 5-17 Νίκη Βόλου 5-17 Αιγάλεω 3-20 Τρίκαλα -

Τα αποτελέσματα

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου

Δάφνη-Αιγάλεω 95-87

Σοφάδες-Vikos Φalcons 81-82

Κόροιβος Αμαλιάδας-Πανερυθραϊκός 96-84

Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Λαύριο Boderm 88-80

Ψυχικό-Evertech Παπάγου 58-61

Νίκη Βόλου-Μαχητές Πειραματικό 84-77

Δευτέρα 2 Μαρτίου

17:30 ΝΕ Μεγαρίδος-Πρωτέας Βούλας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Ρεπό: ΑΓΕΧ

Αναλυτικά οι αναμετρήσεις

Δάφνη-Αιγάλεω 95-87

Διαιτητές: Πιτσίλκας-Στρέμπας-Καραπαράς (Ηπιώτης)

Δεκάλεπτα: 25-17, 46-42, 76-64, 95-87

Δάφνη (Κερασοβίτης): Ανγκλ 11 (1), Τζιβελέκας 7 (1), Καράμπουλας 13 (1), Ετζιάκα 9 (2), Κάρτραϊτ 13 (1), Φιλιππάκος 22, Μουστόπουλος, Γιαννίκος 13 (3), Έξαρχος 7

Αιγάλεω (Κορωνίδης): Μπράντφορντ 19 (4), Έλμορ 15, Βέλκος, Μπαλός 12, Κουρτίδης 13, Κουστένης 4, Ντιπτσής 24 (6), Νικολαΐδης

Νίκη Βόλου-Μαχητές Πειραματικό 84-77

Διαιτητές: Μαρτινάκος-Κατωτικίδης-Παπαγερίδης (Αθανασόπουλος)

Δεκάλεπτα: 17-29, 38-46, 61-68, 84-77

Νίκη Βόλου (Τύμπας): Ακινγκμπόλα 20, Τζόνσον 8 (1), Παπαδόπουλος, Φιλοξενίδης 9 (2), Πρίφτης, Βλαχογιάννης 11, Μπακέας 13 (3), Νίκολης 8 (2), Τσουμάνης 14

Μαχητές Πειραματικό (Γεροφώτης): Κωνσταντινίδης 8 (2), Μπανκς 15 (3), Πουρλίδας 4, Κατσαμούρης 8, Νώτης 20, Καρπούζης 2, Χαραλαμπίδης 5 (1), Καλαϊτζίδης, Ντούμπαρ 13 (1), Κομνιανίδης

Κόροιβος Αμαλιάδας-Πανερυθραϊκός 96-84

Διαιτητές: Καρπάνος-Ζακεστίδης-Παπαδόπουλος Ν. (Κορομηλάς)

Δεκάλεπτα: 29-22, 51-38, 74-62, 96-84

Κόροιβος Αμαλιάδας (Μάνος): Μάρκου 2, Γκλάσπερ 32 (2), Ντέιβις 19 (1), Κοκορέλης 5 (1), Πιλάβιος 10 (2), Παρασκευόπουλος 9 (1), Πετανίδης 13, Κάτζος, Τάταρης 6

Πανερυθραϊκός (Χουχουλής): Βίκτορ 9, Σκόρδος 6 (1), Δημητρακόπουλος 11 (1), Νικολαΐδης 6 (1), Καμάρας 17 (2), Κωστόπουλος, Σεντ Χίλερ 15, Δομπρογιάννης 3, Καραΐσκος, Σταματογιάννης 4, Ιωαννίδης 13 (2)

Η επόμενη αγωνιστική (25η, 7-9/3)

Σάββατο 7 Μαρτίου

17:00 Πρωτέας Βούλας-Σοφάδες (YouTube HellenicBF)

17:00 Αιγάλεω-ΝΕ Μεγαρίδος (YouTube HellenicBF)

17:00 Evertech Παπάγου-Δάφνη (YouTube HellenicBF)

17:00 Λαύριο Boderm-Ψυχικό (YouTube HellenicBF)

17:00 Νίκη Βόλου-Κόροιβος Αμαλιάδας (YouTube HellenicBF)

19:00 Πανερυθραϊκός-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA (YouTube HellenicBF)

Δευτέρα 9 Μαρτίου

18:30 Vikos Φalcons-ΑΓΕΧ (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Ρεπό: Μαχητές Πειραματικό