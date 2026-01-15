Μπλέικνι: «Μπλεγμένος στο σκάνδαλο του κυκλώματος για παράνομο στοιχηματισμό»
Η είδηση για το κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού, με εμπλεκόμενους ακόμα και παίκτες του NCAA και της κινεζικής λίγκας κάνει τον γύρο του κόσμου. Με τα δημοσιεύματα να εμπλέκουν και τον παίκτη της Χάποελ Τελ Αβίβ, Αντόνιο Μπλέικνι.
Ο Μπλέικνι βρίσκεται ανάμεσα στους 20 κατηγορούμενους (17 παίκτες), όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του ABC και φέρεται πως δέχτηκε προτάσεις προκειμένου να αποδίδει σκόπιμα κάτω από τις δυνατότητές του.
Συγκεκριμένα οι Μαρβς Φέρλεϊ και Σέιν Χένεν φέρονται πως «στρατολόγησαν» τον Μπλέικνι. Το φερόμενο κύκλωμα λειτούργησε από τον Σεπτέμβριο του 2022 έως τον Φεβρουάριο του 2025, με τον Μπλέικνι να κατονομάζεται αλλά χωρίς να του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.
Θυμίζουμε ότι ο Μπλέικνι επέστρεψε στην Κίνα τη σεζόν 2022-23 για λογαριασμό των Jiangsu Dragons, ενώ την επόμενη σεζόν αγωνίστηκε στους Nanjing Monkey Kings.
Federal prosecutors have indicted 20 men on charges of fixing games across college basketball during 2023-24 and 2024-25 seasons in a sports gambling scheme allegedly involved 17 schools. Two men at the center also charged in the NBA gambling case. Antonio Blakeney also charged. pic.twitter.com/wSncbpLRZI— Mike Vorkunov (@MikeVorkunov) January 15, 2026
