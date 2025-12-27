Ελευθερούπολη - Δόξα 70-85: Τσέκαρε το δεύτερο εισιτήριο του τελικού
Μετά την πρόκριση της Χαλκίδας απέναντι στην Νίκη Βόλου, η Δόξα Λευκάδας επικράτησε της Ελευθερούπολης και σχημάτισε το ζευγάρι του τελικού στο UNICEF Trophy.
Συγκεκριμένα η ομάδα του Θεόδωρου Τερζή επικράτησε στον δεύτερο ημιτελικό της Ελευθερούπολης με 80-75 και θα διεκδικήσει το τρόπαιο στον τελικό της Κυριακής (28/12, 18:00).
Ο Γιάννης Χατζηνικόλας ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών έχοντας 16 πόντους με 3/6 τρίποντα και 5 ασίστ, ενώ τον ακολούθησαν οι Ντανιελ Ρόμπινσον με 15 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ, όπως επίσης και ο Βασίλης Σταυρακούκας ο οποίος είχε 12 πόντους με 4/12 εντός παιδιάς.
Ουσιαστικά τα πάντα κρίθηκαν στην τελευταία περίοδο και στο εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 28-13 με το οποίο η Δόξα «κλείδωσε» τη συμμετοχή της στον τελικό, εκεί όπου εκτός από το τρόπαιο, θα διεκδικήσει και την δυνατότητα να πάρει μέρος στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας.
Για τους ηττημένους «διψήφιοι» ήταν οι Σωκράτης Ναούμης (16π., 4/8τρ.) και Μάριος Τσέλλος (11π., 3ριμπ., 2ασ.)
Πριν από την έναρξη του δεύτερου ημιτελικού, ο Αντιπρόεδρος της ΕΟΚ, Μπάμπης Μαρκάκης, και ο Πρόεδρος της Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Βορειοδυτικής Ελλάδας, Θανάσης Κυβερνήτης, απένειμαν αναμνηστικές πλακέτες της UNICEF στους αρχηγούς των δύο ομάδων, Γιάννη Σαχπατζίδη (Δόξα Λευκάδας) και Σωκράτη Ναούμη (ΓΣ Ελευθερούπολης).
Διαιτητές: Λιότσιος-Ασημακάκη-Τούσης
Δεκάλεπτα: 20-21, 39-33, 57-57, 70-85
ΓΣ Ελευθερούπολης (Σίσκος): Κουίνσι 7 (1), Ντίνος 5 (1), Γοργόνης 5 (1), Ναούμης 16 (4),Ιωαννίδης 2 Σπυριδονίδης 4 (1), Κασάπης, Τσουκ-Αργυριάδης 4, Μπόλδογλου 5, Τσέλλος 11 (2), Μουτίδης 8
Δόξα Λευκάδας (Τερζής): Κιούσης 8 (1), Ρόμπινσον 15, Καλλιακούδας, Γιαννουλτσής 3 (1), Σαχπατσίδης 6 (1), Χατζηνικόλας 16 (3), Λεκγκίκα 3 (1), Σταυρακούκας 12, Φύτρος 8 (1), Ζαβιτσάνος 1, Βισνιέφσκι 6
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.