Η Δόξα Λευκάδας έγινε η δεύτερη ομάδα που πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του UNICEF Trophy κόντρα στην Ελευθερούπολη (70-85) και θα διεκδικήσει το τρόπαιο κόντρα στην Χαλκίδα.

Μετά την πρόκριση της Χαλκίδας απέναντι στην Νίκη Βόλου, η Δόξα Λευκάδας επικράτησε της Ελευθερούπολης και σχημάτισε το ζευγάρι του τελικού στο UNICEF Trophy.

Συγκεκριμένα η ομάδα του Θεόδωρου Τερζή επικράτησε στον δεύτερο ημιτελικό της Ελευθερούπολης με 80-75 και θα διεκδικήσει το τρόπαιο στον τελικό της Κυριακής (28/12, 18:00).

Ο Γιάννης Χατζηνικόλας ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών έχοντας 16 πόντους με 3/6 τρίποντα και 5 ασίστ, ενώ τον ακολούθησαν οι Ντανιελ Ρόμπινσον με 15 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ, όπως επίσης και ο Βασίλης Σταυρακούκας ο οποίος είχε 12 πόντους με 4/12 εντός παιδιάς.

Ουσιαστικά τα πάντα κρίθηκαν στην τελευταία περίοδο και στο εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 28-13 με το οποίο η Δόξα «κλείδωσε» τη συμμετοχή της στον τελικό, εκεί όπου εκτός από το τρόπαιο, θα διεκδικήσει και την δυνατότητα να πάρει μέρος στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Για τους ηττημένους «διψήφιοι» ήταν οι Σωκράτης Ναούμης (16π., 4/8τρ.) και Μάριος Τσέλλος (11π., 3ριμπ., 2ασ.)

Πριν από την έναρξη του δεύτερου ημιτελικού, ο Αντιπρόεδρος της ΕΟΚ, Μπάμπης Μαρκάκης, και ο Πρόεδρος της Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Βορειοδυτικής Ελλάδας, Θανάσης Κυβερνήτης, απένειμαν αναμνηστικές πλακέτες της UNICEF στους αρχηγούς των δύο ομάδων, Γιάννη Σαχπατζίδη (Δόξα Λευκάδας) και Σωκράτη Ναούμη (ΓΣ Ελευθερούπολης).

Διαιτητές: Λιότσιος-Ασημακάκη-Τούσης

Δεκάλεπτα: 20-21, 39-33, 57-57, 70-85

ΓΣ Ελευθερούπολης (Σίσκος): Κουίνσι 7 (1), Ντίνος 5 (1), Γοργόνης 5 (1), Ναούμης 16 (4),Ιωαννίδης 2 Σπυριδονίδης 4 (1), Κασάπης, Τσουκ-Αργυριάδης 4, Μπόλδογλου 5, Τσέλλος 11 (2), Μουτίδης 8

Δόξα Λευκάδας (Τερζής): Κιούσης 8 (1), Ρόμπινσον 15, Καλλιακούδας, Γιαννουλτσής 3 (1), Σαχπατσίδης 6 (1), Χατζηνικόλας 16 (3), Λεκγκίκα 3 (1), Σταυρακούκας 12, Φύτρος 8 (1), Ζαβιτσάνος 1, Βισνιέφσκι 6