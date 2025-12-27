Νίκη Βόλου - Χαλκίδα 65-76: Το πρώτο εισιτήριο του τελικού στην ΑΓΕΧ
Η ομάδα της Χαλκίδας ήταν η μεγάλη νικήτρια στον πρώτο ημιτελικό του UINICEF Trophy καθώς επικράτησε της Νίκης Βόλου στο Νέο Κλειστό Τ9 Κωστακιών της Άρτας με 76-65.
Πλέον περιμένει τον αντίπαλό της στον μεγάλο τελικό (28/12, 18:00) και θα είναι μία εκ των Ελευθερούπολη ή Δόξα Λευκάδας που διασταυρώνουν τα ξίφη τους στον δεύτερο ημιτελικό (27/12, 20:00) του Final Four.
Ο Δημήτρης Γερομιχαλός ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών έχοντας 20 πόντους με 5/7 δίποντα, 0/6 τρίποντα και 10/10 βολές, με τον Ανδρέα Κανονίδη να είχε «γεμάτο» double double με 15 πόντους και 15 ριμπάουντ. Πολύ καλή και η παρουσία των Μπράιαντ (12π., 4ριμπ., 4ασ.) και Μελισσαράτου(10π., 10ριμπ.)
Να σημειωθεί ότι πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, ο Γενικός Γραμματέας της ΕΟΚ, Λάμπρος Τάκης, και ο Ειδικός Γραμματέας του ΔΣ της ΕΟΚ, Άγγελος Παπανικολάου, απένειμαν αναμνηστικές πλακέτες της UNICEF στους αρχηγούς των δύο ομάδων, Αναστάση Σπυρόπουλο (Νίκη Βόλου) και Λευτέρη Μητσιμπόνα (ΑΓΕΧ).
Διαιτητές: Χατζημπαλίδης-Κατωτικίδης-Λιόνας
Δεκάλεπτα: 10-21, 28-45, 47-57, 65-76
Νίκη Βόλου (Γκουγκουτούδης): Τζόνσον 14 (1), Κοντοστάθης 3 (1), Παπαδόπουλος 2, Μπαλόπουλος 4, Φιλοξενίδης 17 (3), Δήμος 7, Σπυρόπουλος 2, Βλαχογιάννης 7, Μπακέας 8, Τσουμάνης 1.
ΑΓΕΧ (Κουρής): Μπράιαντ 14, Παπαρέγκας 9 (1), Μελισσαράτος 10 (1), Γερομιχαλός 20, Μιχαήλ, Χάμιλτον 4, Νέσης 3 (1), Μητσιμπόνας, Κανονίδης 13 (2), Σάμαρτζικ 3.
