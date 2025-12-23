Φιλιππάκος στο Gazzetta: «Είναι τιμή για οποιονδήποτε που ακούει το όνομά του από τους οπαδούς σε αυτό το κλειστό»

Ο Παναγιώτης Φιλιππάκος, αναδείχθηκε MVP της 14ης αγωνιστικής της Elite League και μίλησε στο Gazzetta, αμέσως μετά την εμφάνισή του και τη νίκη της ομάδας του κόντρα στον Κόροιβο Αμαλιάδας.

Η 14η «στροφή» της Elite League, είχε πρωταγωνιστή τον Παναγιώτη Φιλιππάκο, όπου αναδείχθηκε MVP της αγωνιστικής.



Ο 31χρονος, ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στην επικράτηση της Δάφνης επί του Κοροίβου (95-87), πετυχαίνοντας 33 πόντους (9/12 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 6/9 βολές), 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο, συγκεντρώνοντας 35 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Ο παίκτης της Δάφνης, μίλησε αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης στο Gazzetta και αναφέρθηκε στη μέχρι τώρα πορεία της ομάδας του τη φετινή χρονιά, καθώς και για τη στήριξη των οπαδών τους.

Αδιαμφισβήτητα, η Δάφνη αποτελεί μια από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες του πρωταθλήματος, οδεύοντας προς το τέλος του 2025. Αυτό άλλωστε, λένε τα αποτελέσματα των τελευταίων τριών αγώνων.

Σε αυτό συμφωνεί και ο Παναγιώτης Φιλιππάκος, λέγοντας πως οι νίκες που έκαναν κόντρα σε Πανερυθραϊκό και Νίκη Βόλου, δεν θα είχαν αξία αν δεν κέρδιζαν και τον Κόροιβο Αμαλιάδας.

«Έχουμε κάνει 3 πολύ σημαντικές νίκες (Παπάγου, Πανερυθραϊκο, Νίκη Βόλου), δεν θα είχε αξία όλο αυτό αν δεν κερδίζαμε στην έδρα μας. Έχουμε πει εδώ δεν φοβόμαστε κανέναν αντίπαλο, δυναμώνουμε σημαντικά και έχουμε βελτιώσει το παιχνίδι μας. Έχουμε κάνει προσθήκες, έχουμε βρει τη χημεία μας και είμαστε πλέον μια ομάδα που δεν μπορεί να υποτιμήσει κανείς.»

Το κλειστό «Μιχάλης Μουρούτσος», αποτελεί από τις πιο καυτές έδρες στο πρωτάθλημα.

«Είναι τιμή για οποιονδήποτε που ακούει το όνομα του από τους οπαδούς σε αυτό το κλειστό»

Οι οπαδοί της Δάφνης σε κάθε εντός έδρας αναμέτρηση, προκαλούν «σεισμό» στο γήπεδο με την παρουσία τους, δείχνοντας τη στήριξή τους στην ομάδα που έχει βάλει τους δικούς της στόχους τη φετινή χρονιά.

Ο Φιλιππάκος έγινε σύνθημα, από τον κόσμο, έπειτα από την ηγετική του εμφάνιση και τα συναισθήματά του, ξεχείλιζαν από υπερηφάνεια, ακούγοντας το δικό του όνομα, στο κλειστό που έχει τεράστια ιστορία.

«Το σημαντικότερο είναι που βοήθησαν την ομάδα να πάρει μια μεγάλη νίκη. Και είναι σημαντικό που άκουσα το όνομα μου, είναι περηφάνια, αυτοί οι φίλαθλοι έχουν μεγάλη ιστορία. Έχουν δει μεγάλα ονόματα, είναι τιμή για οποιονδήποτε που ακούει το όνομα του από τους οπαδούς σε αυτό το κλειστό. Είναι ένα γήπεδο με μεγάλη ιστορία και βαριά ονόματα στο παρελθόν.»

Η Δάφνη είναι μια ομάδα που πήρε την άνοδο την περσινή σεζόν από τη Nation League 1 στην Elite League.

Στην μέχρι τώρα παρουσίας της στο πρωτάθλημα, έχει δείξει πως βελτιώνεται παιχνίδι με το παιχνίδι και αποκορύφωμα είναι το σερί νικών που «τρέχει».

Η ταπεινότητα, αντιπροσωπεύει τους παίκτες του Κερασοβίτη. Το... άπιαστο όνειρο της ομάδας τη φετινή χρονιά θα ήταν προφανώς να βρεθεί στο Final Four, προκειμένου να διεκδικήσει μια πιθανή άνοδο.

«Παρότι βρισκόμαστε σε πολύ καλή περίοδο, κάνουμε πολύ σημαντικές νίκες, δεν παίρνουν αέρα τα μυαλά μας, ξέρουμε ποιος είναι ο στόχος μας, πάμε να τον πετύχουμε και ότι καλύτερο μπορέσουμε.»



Παναγιώτης Αρταβάνης