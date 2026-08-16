Μέλβιν: «Έχω πολύ μεγάλο κίνητρο, θα δουλέψουμε όσο χρειάζεται...»

Ο Κλίβελαντ Μέλβιν πραγματοποίησε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Ηρακλή και στάθηκε στο κίνητρο που έχει ενόψει της νέας σεζόν.

Λίγο μετά την άφιξή του στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ηρακλή, ο Κλίβελαντ Μέλβιν πραγματοποίησε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του «γηραιού».

Ο Αμερικανός στάθηκε στο κίνητρο που έχει ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, όπως επίσης στο πόσο ενθουσιασμένος είναι που ξανά γύρισε στη Θεσσαλονίκη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κλίβελαντ Μέλβιν:

«Νιώθω πολύ ωραία που επέστρεψα... σπίτι, στη Θεσσαλονίκη. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος για αυτή τη σεζόν. Αισθάνομαι ότι έχουμε ένα εξαιρετικό γκρουπ παικτών που ήρθαν στην ομάδα. O προπονητής θα έχει μια εξαιρετική φιλοσοφία για εμάς, νιώθω ενθουσιασμένος, ανυπομονώ να ξεκινήσει η σεζόν. Θα είναι μια δύσκολη διαδικασία από τη στιγμή που θα ξεκινήσουμε την προετοιμασία, από τη στιγμή που θα ξεκινήσουμε τη δουλειά. Από την πρώτη στιγμή, την πρώτη μέρα, μέχρι να αρχίσει η σεζόν, θα είμαστε σίγουρα έτοιμοι.

Έχω πολύ μεγάλο κίνητρο. Θα δουλέψουμε όσο χρειάζεται. Είναι μια χρονιά που απαιτεί συγκέντρωση. Είμαι έτοιμος, το πρωτάθλημα έχει γίνει ακόμα καλύτερο, για αυτό είμαστε όμως εδώ. Θέλω να είμαστε ανταγωνιστικοί. Πιστεύω θα είμαστε. Πιστεύω θα είμαστε μια από αυτές τις ομάδες που λες, αουτσάιντερ, θα παίζουμε με πάθος και θα διεκδικούμε κάθε παιχνίδι».