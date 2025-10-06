Η Δάφνη υπέστη εντός έδρας ήττα από το Ψυχικό στην πρεμιέρα της Elite League και, στη συνέχεια, ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον μέχρι πρότινος προπονητή της, Αλέξανδρο Παρασκευόπουλο.

Η εντός έδρας ήττα από το Ψυχικό στην πρεμιέρα της Elite League σήμανε το τέλος της συνεργασίας των δύο πλευρών, με τη Δάφνη να επισημοποιεί την αποχώρηση του έμπειρου προπονητή.

«Υπάρχουν στιγμές που δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, ιδιαίτερα όταν πρώτα είσαι φίλος. Ευχαριστούμε τον κόουτς Αλέξανδρο Παρασκευόπουλο για τη μέχρι τώρα συνεργασία μας», αναφέρει η ανακοίνωση των «κιτρινόμαυρων».

