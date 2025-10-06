Elite League, Δάφνη: Η πρώτη αλλαγή προπονητή ήρθε μετά την πρεμιέρα!
Η Δάφνη βρίσκεται σε αναζήτηση νέου κόουτς, μετά τη λύση της συνεργασίας της με τον μέχρι πρότινος προπονητή της, Αλέξανδρο Παρασκευόπουλο.
Η εντός έδρας ήττα από το Ψυχικό στην πρεμιέρα της Elite League σήμανε το τέλος της συνεργασίας των δύο πλευρών, με τη Δάφνη να επισημοποιεί την αποχώρηση του έμπειρου προπονητή.
«Υπάρχουν στιγμές που δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, ιδιαίτερα όταν πρώτα είσαι φίλος. Ευχαριστούμε τον κόουτς Αλέξανδρο Παρασκευόπουλο για τη μέχρι τώρα συνεργασία μας», αναφέρει η ανακοίνωση των «κιτρινόμαυρων».
