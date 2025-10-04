Elite League: Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής
- Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής:
- Αναλυτικά τα φύλλα αγώνα:
- Η επόμενη αγωνιστική (2η, 11-13/10)
Η νέα σεζόν στην Elite League άρχισε με επτά παιχνίδια στο πρόγραμμα του Σαββάτου (4/10).
Το πρώτο τζάμπολ της περιόδου έγινε στη Βούλα, με τον Πρωτέα να νικά τον Παπάγο με 78-69. Ο Πανερυθραϊκός έκανε ιδανική πρεμιέρα νικώντας τα Τρίκαλα εκτός έδρας με 96-66, ενώ η Νίκη Βόλου έκανε την έκπληξη απέναντι στο μεγάλο (στα χαρτιά) φαβορί, καθώς πήρε το «διπλό» απέναντι στην ΑΓΕΧ με 76-72.
Οι Μαχητές Πειραματικό πέρασαν με 67-65 από το Αιγάλεω, το Ψυχικό πέρασε από τη Δάφνη με 85-80, ενώ στη μάχη της περιφέρειας, ο Κόροιβος Αμαλιάδας επιβλήθηκε των Σοφάδων εκτός έδρας με 85-79. Την ίδια ώρα που σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στο τέλος, η Μεγαρίδα έκαμψε την αντίσταση της Δόξας Λευκάδας με 74-69.
Η πρώτη αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με την αναμέτρηση Vikos Φalcons Ιωαννίνων-Λαύριο (18:30), που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2.
Σάββατο 4 Οκτωβρίου
Πρωτέας Βούλας-Evertech ΑΣ Παπάγου 78-69
Αιγάλεω-Μαχητές Πειραματικό 65-67
Τρίκαλα Basket-Πανερυθραϊκός 66-96
ΑΓΕΧ-Νίκη Βόλο 72-76
Σοφάδες-Κόροιβος Αμαλιάδας 79-85
Μεγαρίδας-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA 74-69
Δάφνη-Ψυχικό 80-85
Δευτέρα 6 Οκτωβρίου
18:30 Vikos Φalcons Ιωαννίνων-Λαύριο Boderm (ΕΡΤ2)
Πρωτέας Βούλας-Evertech Παπάγου 78-69
Διαιτητές: Κάρδαρης-Παπαδόπουλος-Μπον (Ντίνος)
Δεκάλεπτα: 18-17, 43-26, 57-45, 78-69
Πρωτέας (Καλαμπάκος): Πέτεγουεϊ 16 (2), Μιλεντίγεβιτς 15 (1), Ρις 6, Κόης 11 (2), Πετανίδης, Μπέλη 15 (1), Κουρτίδης 4, Βουλγαρόπουλος 8, Μαγιντόνε 3
Παπάγου (Καρακώστας): Μπιλάλης 8 (1), Άντερτον 14 (1), Μερμίγκης 7 (1), Δενδρινός, Μαλέλης 9 (2), Σκούρτης, Αγγελή 4, Ματσάγγος 8 (2), Καραμαλέγκος 9 (1), Σκοτ
Τρίκαλα-Πανερυθραϊκός 66-96
Διαιτητές: Ζαχαρής-Ταρενίδης-Κανελλίδης (Μανασής)
Δεκάλεπτα: 19-31, 32-53, 48-72, 66-96
Τρίκαλα (Καμπούρης): Μπλάκσερ 16 (2), Γαζέλας, Αργυρούλης, Τσαφαράς 5 (1), Κοκορέλης, Γουάσινγκτον 12 (1), Κολσούζογλου 5, Μπαλός 2, Πηλίτσης 9 (1), Γαρέζος 5, Τάταρης 12 (1)
Πανερυθραϊκός (Χουχουλής): Βίκτορ 7, Σκόρδος, Νκολαΐδης 14 (2), Καμάρας 16 (1), Κωστόπουλος, Σεντ Χίλερ 32 (3), Δομπρογιάννης 4, Καραΐσκος 5 (1), Παπαζώτος, Σταματογιάννης 8 (2), Ιωαννίδης 8 (2), Σιούντρης
ΑΓΕΧ-Νίκη Βόλου 72-76
Διαιτητές: Χατζημπαλίδης-Αργυρούδης-Πράττος (Γερός)
Δεκάλεπτα: 13-17, 32-36, 51-61, 72-76
ΑΓΕ Χαλκίδας (Οικονόμου): Μπράιαντ 14 (2), Παπαρέγκας 8, Μελισσαράτος 4, Γερομιχαλός 14 (2), Μιχαήλ 3 (1), Κόμαγκαμ 3, Νέσης 6, Μητσιμπόνας, Κανονίδης 8, Σάμαρτζιτς 12, Ζερβός
Νίκη Βόλου (Γκουγκουτούδης): Λουσέιν 16 (2), Τζόνσον 7, Μπαλόπουλος 9 (1), Δήμος 10 (1), Σπυρόπουλος 12, Βλαχογιάννης, Μπακέας 8 (2), Νίκολης 2, Τσουμάνης 12
Αιγάλεω-Μαχητές Πειραματικό 65-67
Διαιτητές: Τσιμπούρης-Σιδέρης-Κατσαπρακάκης (Κυρτάτας)
Δεκάλεπτα: 16-24, 32-41, 57-54, 65-67
Αιγάλεω (Παπαδόπουλος): Βόιλς 19 (3), Κάρτραϊτ 19, Βέλκος, Κουφόπουλος 6 (1), Μαντίκος, Παπαδημητρίου 4, Κουστένης, Δεϊμέζης 2, Ντίπτσης, Νικολαΐδης 4, Ζαραϊδώνης 11 (1)
Μαχητές (Γεροφώτης): Αμπαράς, Μπανκς 9 (1), Πουρλίδας, Κατσαμούρης 10, Νώτης 14, Καρπούζης, Χαραλαμπίδης 7, Καλαϊτζίδης 4, Στόουν 23 (4)
Δάφνη-Ψυχικό 80-85
Διαιτητές: Τηγάνης-Κωνσταντινίδου-Βαγγάλης (Παπάντος)
Δεκάλεπτα: 23-27, 38-49, 58-67, 80-85
Δάφνη (Παρασκευόπουλος): Τζιβελέκας 11 (2), Δημητρακόπουλος 9, Τοπάλι 6 (2), Καράμπουλας 12 (1), Ετζιάκα 9 (2), Φιλιππάκος 17, Ντράσκοβιτς 13 (3), Μουστόπουλος 3, Γιαννίκος
Ψυχικό (Ρεμεντέλας): Γκόλαντας 3 (1), Παπαγιάννης 19 (2), Κουκάς 4, Χέντερσον 23 (5), Δήμου, Καρράς 14, Γουέλς 9 (1), Ζορμπάς 4, Δημάκος 9 (3), Αντωνάκης
Σοφάδες-Κόροιβος Αμαλιάδας 79-85
Διαιτητές: Αναστασιάδης Β.-Κατωτικίδης-Αθανασιάδης (Βαρνάς)
Δεκάλεπτα: 20-24, 38-45, 55-64, 79-85
Σοφάδες (Κακλαμάνος): Μαυροειδάκος 14 (2), Χατζής 4, Τουλούπης 8 (2), Πασαγιάννης 3 (1), Σκρίνσκι 8, Επαμεινώνδας 11 (3), Ευσταθιάδης 8, Μπουντούρης 6 (1), Πούντος, Σπρίντζιος 2, Καμπερίδης 15 (1)
Κόροιβος (Γιαπλές): Λεμπέσης 3 (1), Σλέιτερ 12 (2), Κωνσταντινίδης 14 (3), Πιλάβιος 5, Παρασκευόπουλος 10 (2), Βάρνερ 14 (1), Πετανίδης, Κάτζος, Καλιανιώτης 17 (1), Βύρλας 10
ΝΕ Μεγαρίδος-Δόξα Λευκάδας Βίκος Cola 74-69
Διαιτητές: Θεονάς-Ρίζος-Ξυλάς (Φλώρος)
Δεκάλεπτα: 27-13, 45-41, 55-55, 74-69
ΝΕ Μεγαρίδος (Μάνταλος): Σύλλας 2, Δενδρινός 14 (2), Βησσαρίου 12 (2), Γκρέκας 2, Σωτηρίου 24, Πόζογλου 10 (2), Καραχάλιος, Κολοφώτης, Ροζάκης 6, Πέργουλης, Ευστρατίου 4
Δόξα Λευκάδας (Τερζής): Κιούσης 9 (1), Ρόμπινσον 13, Άλεν 4, Σαχπατζίδης 6 (2), Τζόλος 14 (3), Σταυρακούκας 16 (1), Χαντζής 4 (1), Φύτρος 3 (1), Βισνιέφσκι
Η επόμενη αγωνιστική (2η, 11-13/10)
Σάββατο 11 Οκτωβρίου
16:00 Μαχητές Πειραματικό-Δάφνη
17:00 Ψυχικό-ΝΕ Μεγαρίδας
17:00 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Σοφάδες
17:00 Κόροιβος Αμαλιάδας-ΑΓΕΧ
17:00 Πανερυθραϊκός-Vikos Φalcons Ιωαννίνων
17:00 Λαύριο-Πρωτέας Βούλας
17:00 Evertech ΑΣ Παπάγου-Αιγάλεω
Δευτέρα 13 Οκτωβρίου
18:30 Νίκη Βόλου-Τρίκαλα Basket (ΕΡΤ2)
