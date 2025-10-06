Ο Βίκος Ιωαννίνων υποδέχεται το Λαύριο στο φινάλε της πρώτης αγωνιστικής της Elite League

Ο Βίκος Ιωαννίνων υποδέχεται το Λαύριο (6/10, 18:30, ΕΡΤ2) στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική της Elite League.

Η πρώτη αγωνιστική της Elite League ολοκληρώνεται το απόγευμα της Δευτέρας 6/10, στο Νέο Κλειστό Γυμναστήριο Ιωαννίνων, όπου ο Βίκος υποδέχεται το Λαύριο (18:30, ΕΡΤ2).

Πρόκειται για το πρώτο παιχνίδι του Λαυρίου στη δεύτερη τη τάξει κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ, μετά από σειρά ετών παρουσίας στη Stoiximan GBL, απέναντι στον Βίκο Ιωαννίνων, που έχει υψηλές βλέψεις και θα διεκδικήσει την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία.

Αποτελέσματα-1η αγωνιστική

Σάββατο 4 Οκτωβρίου

Πρωτέας Βούλας - Evertech ΑΣ Παπάγου 78-69

Αιγάλεω - Μαχητές Πειραματικό 65-67

Τρίκαλα Basket - Πανερυθραϊκός 66-96

ΑΓΕΧ - Νίκη Βόλου 72-76

Σοφάδες - Κόροιβος Αμαλιάδας 79-85

ΝΕ Μεγαρίδας - Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA 74-69

Δάφνη - Ψυχικό 80-85

Δευτέρα 6 Οκτωβρίου

18:30 Vikos Φalcons Ιωαννίνων - Λαύριο Boderm (ΕΡΤ2)

Κατάταξη

ΝΕ Μεγαρίδας 1-0 Ψυχικό 1-0 Κόροιβος Αμαλιάδας 1-0 Πρωτέας Βούλας 1-0 Πανερυθραϊκός 1-0 Μαχητές Πειραματικό 1-0 Νίκη Βόλου 1-0 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA 0-1 Evertech ΑΣ Παπάγου 0-1 Τρίκαλα Basket 0-1 Αιγάλεω 0-1 Σοφάδες 0-1 Δάφνη 0-1 ΑΓΕΧ 0-1 Vikos Φalcons Ιωαννίνων - Λαύριο Boderm -

Επόμενη αγωνιστική (2η, 11-13/10)

Σάββατο 11 Οκτωβρίου

16:00 Μαχητές Πειραματικό - Δάφνη

17:00 Ψυχικό - ΝΕ Μεγαρίδας

17:00 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA - Σοφάδες

17:00 Κόροιβος Αμαλιάδας - ΑΓΕΧ

17:00 Πανερυθραϊκός - Vikos Φalcons Ιωαννίνων

17:00 Λαύριο - Πρωτέας Βούλας

17:00 Evertech ΑΣ Παπάγου - Αιγάλεω

Δευτέρα 13 Οκτωβρίου