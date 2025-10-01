Ο Γιώργος Μπουρνελές (18χρ., 1,92 μ.), που ανήκει στον Ολυμπιακό και πέρσι πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στη Stoiximan GBL με τους Πειραιώτες, θα αγωνιστεί φέτος στην Elite League με τη φανέλα του Ψυχικού, μέσω του καθεστώτος διπλού δελτίου.

Η ανακοίνωση του Ψυχικού

Η διοίκηση της Α.Ε. Ψυχικού ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον αθλητή Γιώργο Μπουρνελέ και τον καλωσορίζει στην «οικογένεια» της.

Ο Γιώργος Μπουρνελές θα αγωνίζεται στην ομάδα μας με το καθεστώς του διπλού δελτίου, μετά από συμφωνία με την ομάδα του Ολυμπιακού, στον οποίο ανήκει.

Ο Γιώργος Μπουρνελές είναι γεννημένος στις 04/03/2007, έχει ύψος 1.92 και αγωνίζεται στις θέσεις των guard.

Ο 18χρονος guard προέρχεται από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού και έχει κατακτήσει με τους «ερυθρόλευκους» το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Εφήβων, το Rising Stars Tournament της ΕΟΚ, ενώ στέφτηκε και πρωταθλητής Ελλάδας το 2025 στη Stoiximan BASKET LEAGUE, καθώς είχε 6 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού.

Είναι διεθνής με όλες τις «μικρές» Εθνικές ομάδες, ενώ το καλοκαίρι που μας πέρασε υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τους Πειραιώτες.

Γιώργο καλώς ήρθες!