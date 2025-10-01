Ολυμπιακός: Στο Ψυχικό με διπλό δελτίο ο Μπουρνελές
Το Ψυχικό ενισχύθηκε ενόψει της συμμετοχής του στην Elite League της νέας σεζόν με τον Γιώργο Μπουρνελέ, τον 18χρονο γκαρντ (1,92 μ.) που ανήκει στον Ολυμπιακό και θα αγωνίζεται υπό το καθεστώς διπλού δελτίου στην ομάδα του Γιώργου Ρεμεντέλα.
Ο Μπουρνελές έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο με τη φανέλα των «ερυθρόλευκων» στην περσινή εκτός έδρας νίκη επί του ΠΑΟΚ (60-90) και κατέγραψε συνολικά έξι συμμετοχές με την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού.
Η ανακοίνωση του Ψυχικού
Η διοίκηση της Α.Ε. Ψυχικού ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον αθλητή Γιώργο Μπουρνελέ και τον καλωσορίζει στην «οικογένεια» της.
Ο Γιώργος Μπουρνελές θα αγωνίζεται στην ομάδα μας με το καθεστώς του διπλού δελτίου, μετά από συμφωνία με την ομάδα του Ολυμπιακού, στον οποίο ανήκει.
Ο Γιώργος Μπουρνελές είναι γεννημένος στις 04/03/2007, έχει ύψος 1.92 και αγωνίζεται στις θέσεις των guard.
Ο 18χρονος guard προέρχεται από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού και έχει κατακτήσει με τους «ερυθρόλευκους» το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Εφήβων, το Rising Stars Tournament της ΕΟΚ, ενώ στέφτηκε και πρωταθλητής Ελλάδας το 2025 στη Stoiximan BASKET LEAGUE, καθώς είχε 6 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού.
Είναι διεθνής με όλες τις «μικρές» Εθνικές ομάδες, ενώ το καλοκαίρι που μας πέρασε υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τους Πειραιώτες.
Γιώργο καλώς ήρθες!
