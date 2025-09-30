Παπανικολάου: «Το Financial Fair Play στην Elite League αποτελεί “επανάσταση” για το ελληνικό μπάσκετ!»

Ο ειδικός γραμματέας του Δ.Σ. της ΕΟΚ και υπεύθυνος του πρωταθλήματος της Elite League, Άγγελος Παπανικολάου, μίλησε για τις αλλαγές στο πρωτάθλημα και την καθιέρωση του Financial Fair Play, με στόχο τη διασφάλιση οικονομικής διαφάνειας και ισότητας

Η Elite League συνεχίζει να καινοτομεί, προχωρώντας σε ιστορική πρωτοβουλία: για πρώτη φορά στην Ελλάδα εφαρμόζεται το Financial Fair Play (FFP). Πρόκειται για ένα πλαίσιο κανόνων που θεσπίστηκε και έγινε αποδεκτό από όλες τις ομάδες της κατηγορίας, με στόχο τη διασφάλιση οικονομικής διαφάνειας και ισότητας.

Μια ουσιαστική «τομή» στα δεδομένα του ελληνικού μπάσκετ, για την οποία μίλησε ο ειδικός γραμματέας του Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και υπεύθυνος του πρωταθλήματος της Elite League, Άγγελος Παπανικολάου, στο EOK Web Radio.

Οι 16 ομάδες της λίγκας έδειξαν έμπρακτα ότι αντιλαμβάνονται την ανάγκη προστασίας του πρωταθλήματος από οικονομικές υπερβολές. Συμφώνησαν ότι αν κάποια ομάδα υπερβεί τα συμφωνημένα οικονομικά όρια, θα πρέπει να καταβάλει επιπλέον ποσό, το οποίο θα μοιράζεται στις υπόλοιπες ομάδες προς ενίσχυση της οικονομικής τους σταθερότητας.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι επίσης η κοινή δέσμευση ότι σε περίπτωση προσπάθειας εξαπάτησης μέσω εικονικών συμβολαίων, θα επιβάλλονται αυστηρότατες κυρώσεις: υψηλά πρόστιμα και ανάκληση δελτίων.

Αναλυτικά όσα είπε ο Άγγελος Παπανικολάου:

Για την εφαρμογή του Financial Fair Play στην Elite League: «Είναι μια ιδιαίτερη χαρά για εμάς. Είναι κάτι που αποτελεί μια "επανάσταση" για το ελληνικό μπάσκετ και ξεκινά απ’ την Elite League. Αυτό που δεν τολμάει να το κάνει κανένας, όχι μόνο σε ελληνικό αλλά και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι μια οικονομική πολιτική με δύο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τη διαφάνεια και την ισότητα, δηλαδή το Financial Fair Play. Η Elite League το κάνει πραγματικότητα. Είναι ένα σύνολο από κανόνες, το οποίο, όμως, δεν το θέσπισε η ΕΟΚ, προήλθε από τις ομάδες. Συμφωνήσαμε όλοι μεταξύ μας και με τις λεπτομέρειες, γιατί κατάλαβαν την αναγκαιότητα αυτού του μέτρου ώστε να προστατευτεί το πρωτάθλημα από οικονομικές ακρότητες και να υπάρχει ισονομία ανάμεσα στις ομάδες».

Για το αν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πλαφόν εξόδων στα συμβόλαια: «Υπάρχει ένα οικονομικό πλαφόν που αφορά τόσο τους Έλληνες αθλητές όσο και τους ξένους. Αν μια ομάδα υπερκεράσει το πλαφόν αυτό, το υπερβάλλον ποσό, σε ένα ποσοστό του, θα καταβληθεί και θα μοιραστεί σε όλες τις ομάδες. Αυτό δε σημαίνει ότι περιορίζει τις ομάδες να κάνουν μια πιο ελεύθερη πολιτική και να ξοδέψουν περισσότερα χρήματα, απλά ένα ποσοστό από τα πλεονάζοντα χρήματα καταβάλλεται ισομερώς στις υπόλοιπες ομάδες. Με αυτήν τη διαδικασία δυναμώνουν και οι “ασθενέστερες” οικονομικά ομάδες, με αποτέλεσμα να έχουμε ένα πρωτάθλημα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό. Φέτος θα είναι ένα απ’ τα πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα, δε μπορεί κάποιος να προβλέψει ποιες ομάδες θα πρωταγωνιστήσουν και ποιες θα ανέβουν. Σε αυτό ίσως συμβάλει και το FFP. Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό πως οι ομάδες συμφώνησαν ότι αν κάποιος προσπαθήσει να εξαπατήσει τους υπόλοιπους με εικονικά συμβόλαια θα υπάρξουν εξοντωτικές ποινές με πρόστιμα και ανάκληση δελτίων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και, μάλιστα, είναι επιθυμία των ομάδων».

Για το αν εκτιμάει πως τα σωματεία θα σεβαστούν απόλυτα το FFP: «Εγώ πάντα είμαι καλοπροαίρετος. Εκτιμώ και τα σωματεία μας έχουν διαβεβαιώσει ότι θα είναι ειλικρινή όσον αφορά την οικονομική πολιτική και θα μας καταβάλουν πρακτικά τα αληθή στοιχεία σε σχέση με τα συμβόλαιά τους. Πρακτικά αυτό το κάναμε ίσως και για να αποτελέσει… πιλότος ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε ανταγωνιστικά πρωταθλήματα και αν το πείραμα αυτό πετύχει να πάει και σε άλλες κατηγορίες».

Για την καθολική αποδοχή των ομάδων σχετικά με την καινοτομία αυτή: «Είναι το σημαντικότερο για εμένα πως το αποδέχτηκαν όλες οι ομάδες και το πρότειναν με ιδιαίτερη θέρμη. Αυτό μού έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί στην Ελλάδα οποιαδήποτε στιγμή προσπαθείς να κάνεις κάποια τομή υπάρχει ένας σκεπτικισμός, ίσως μια αμφιβολία. Εγώ εντυπωσιάστηκα απ’ το ότι τα σωματεία το “αγκάλιασαν” αμέσως και, μάλιστα, συμμετείχαν ενεργά με την παρουσίαση προτάσεων πάνω στο θέμα, κάτι το οποίο άλλαξε και τη δική μας αρχική τοποθέτηση. Ήταν ουσιαστικά μια… συνδιαμόρφωση με προτάσεις των ομάδων οι οποίες εισακούστηκαν και που έφεραν το αποτέλεσμα ως σχέδιο το οποίο θα εφαρμοστεί φέτος».

Για την καινοτομία σχετικά με το ότι αν ο 1ος έχει τρεις (3) ή περισσότερες νίκες διαφορά από τον 2ο θα πάρει το πρωτάθλημα και την άνοδο απευθείας: «Είναι κάτι που και αυτό προέκυψε διαλεκτικά από τις ομάδες, μας το ζήτησαν εκείνες. Εμείς ως διοίκηση της ΕΟΚ και προεξάρχοντος του προέδρου, κύριου Βαγγέλη Λιόλιου, έχουμε δείξει πως ακούμε τις ομάδες και τις ανάγκες τους και προσπαθούμε να τις αποτυπώσουμε. Το έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό νομίζω».