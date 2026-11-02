Η αντίδραση του Τάιλερ Ντόρσεϊ για τα περσινά βραβεία που κέρδισε στη GBL.

Εκδηλωτικός γι' άλλη μια φορά στα social media ο Τάιλερ Ντόρσεϊ! Ο 30χρονος γκαρντ παρέλαβε τα βραβεία της περσινής σεζόν στη GBL μακριά από τα... φώτα της δημοσιότητας. Συγκεκριμένα τιμήθηκε ως μέλος της καλύτερης πεντάδας και ως ο πιο βελτιωμένος παίκτης του περσινού πρωταθλήματος.

Όσον αφορά τις υπόλοιπες βραβεύσεις των Πειραιωτών, στον χθεσινό αγώνα του Ολυμπιακού με το Περιστέρι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, τιμήθηκαν οι Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Φουρνιέ, Μπαρτζώκας και Πλώτας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόρσεϊ είναι τιμωρημένος από τους ερυθρόλευκους έως τις 15 Νοεμβρίου και το τοπίο της υπόθεσής του με τον σύλλογο, δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη. Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο γκαρντ των Πειραιωτών ανήρτησε story με τα βραβεία και emoji ευγνωμοσύνης.