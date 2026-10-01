Χαιριστανίδου στο GWomen: «Εύχομαι να υπάρξουν ακόμα περισσότερα τρόπαια»

Ο Αθηναϊκός Qualco ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο το 2ο διεθνές τουρνουά Aθens Cup, κατακτώντας την πρώτη θέση με τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Η ομάδα του Βύρωνα έδειξε αγωνιστική ετοιμότητα απέναντι σε δυνατούς αντιπάλους και σήκωσε την κούπα του τουρνουά, πανηγυρίζοντας την επιτυχία μαζί με τον κόσμο και τους ανθρώπους της ομάδας.

Η Αντιγόνη Χαιριστανίδου στάθηκε αρχικά στη σημασία της κατάκτησης του πρώτου τροπαίου της σεζόν, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι το Aθens Cup αποτέλεσε ένα ιδιαίτερα δυνατό τεστ πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος.

«Εντάξει, ήταν το πρώτο, ας το πούμε, μεγάλο τουρνουά στο οποίο συμμετείχαμε. Είναι πολύ καλό το ότι κερδίσαμε και τα τρία παιχνίδια. Υπήρχαν, βέβαια, απουσίες σε άλλες ομάδες, παρ' όλα αυτά ήταν ένα πολύ δυνατό τεστ πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα για εμάς».

Η έμπειρη αθλήτρια αναφέρθηκε και στη σημασία που έχει για το ελληνικό μπάσκετ γυναικών η διεξαγωγή ενός διεθνούς τουρνουά στην Αθήνα, με τη συμμετοχή ομάδων υψηλού επιπέδου.

«Είναι πολύ ωραίο το ότι γίνεται αυτό το τουρνουά στη χώρα μας και ειδικά στην Αθήνα, γιατί είναι ένα διεθνές τουρνουά στο οποίο συμμετέχουν ομάδες μεγάλου βεληνεκούς. Εντάξει, αυτή τη στιγμή μπορεί να μην είναι 100% έτοιμες, αλλά είναι πολύ σημαντικό το ότι γίνεται αυτό για να διαφημιστεί και η δική μας ομάδα και γενικότερα το μπάσκετ γυναικών στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Αθήνα».

Με την έναρξη του πρωταθλήματος να βρίσκεται πλέον προ των πυλών, η Χαιριστανίδου δεν κρύβει την ανυπομονησία της για την επιστροφή στις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις.

«Εξαιρετικά. Επιτέλους τελειώνει η προετοιμασία. Εντάξει, είμαστε έτοιμοι γι' αυτό και ανυπομονούμε να ξεκινήσει, για να αρχίσει το παιχνίδι και να έχει λίγο περισσότερη διασκέδαση».

Η κατάκτηση του Aθens Cup αποτελεί, μάλιστα, το δεύτερο τρόπαιο για τον Αθηναϊκό Qualco κατά τη διάρκεια της φετινής προετοιμασίας, μετά την επιτυχία στο τουρνουά «Καίτη Εμμανουηλίδου» στις Σέρρες. Η Χαιριστανίδου εύχεται η συγκομιδή τροπαίων να συνεχιστεί.

«Είναι ήδη η δεύτερη από τα δύο τουρνουά στα οποία συμμετείχαμε και εύχομαι να υπάρξουν ακόμα περισσότερες».