Την αποθέωση γνώρισε η ομάδα του Παναθηναϊκού έξω από το κλειστό «Δ. Καλτσάς» μετά την οριστική διακοπή του αγώνα.

Οι «πράσινες» δεν «κατέβηκαν» στο δεύτερο ημίχρονο του πρώτου τελικού κόντρα στον Αθηναϊκό εκφράζοντας την διαμαρτυρία τους για την μη είσοδο μερίδας φιλάθλων στο γήπεδο.

Μετά την οριστική διακοπή του αγώνα, οι «πράσινες» βγήκαν έξω από το κλειστό «Δ. Καλτσάς» προκειμένου να βρεθούν δίπλα στους οπαδούς της ομάδας.

Όπως ήταν λογικό και επόμενο γνώρισαν την αποθέωση από όλους όσους δεν κατάφεραν να μπουν στο γήπεδο προκειμένου να παρακολουθήσουν δια ζώσης το ματς.