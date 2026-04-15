Κατόπιν απόφασης του προέδρου του Ερασιτέχνη, Δημήτρη Βρανόπουλου, η ομάδα του Παναθηναϊκού αποφάσισε να μην βγει στο γήπεδο για το δεύτερο μισό του αγώνα κόντρα στον Αθηναϊκό με αποτέλεσμα να διακοπεί το Game 1 των τελικών.

Το πρώτο μισό του αγώνα στο κλειστό του Βύρωνα έληξε με τον Αθηναϊκό να προηγείται με οκτώ πόντους διαφορά ενώ παρατηρήθηκε μεγάλη καθυστέρηση στην έναρξη του β' ημιχρόνου.

Ο λόγος που δεν ξεκίνησε το δεύτερο μισό του αγώνα ήταν η άρνηση του Παναθηναϊκού να βγει στο παρκέ κάτι που οδήγησε στην οριστική διακοπή του αγώνα.

Οι «πράσινες» αποφάσισαν να αποχωρήσουν από το γήπεδο κατόπιν απόφασης του Προέδρου του Ερασιτέχνη, Δημήτρη Βρανόπουλου, με αποτέλεσμα να μπουν πρόωρα οι τίτλοι τέλος του Game 1.

Ο λόγος είχε να κάνει με το γεγονός ότι δεν επετράπη η είσοδος κάποιων φιλάθλων του Παναθηναϊκού στο γήπεδο οι οποίοι είχαν μεμονωμένα εισιτήρια. Κάτι που ενδεχομένως να έβαζε σε κίνδυνο την ασφάλεια του αγώνα. Οι «πράσινες» αποφάσισαν, λοιπόν, να μην αγωνιστούν στο δεύτερο ημίχρονο θέλοντας να διαμαρτυρηθούν γι' αυτήν την απαγόρευση.

Βέβαια η ομάδα του Παναθηναϊκού βγήκε στο παρκέ μετά την οριστική διακοπή προκειμένου να χαιρετήσει και τις παίκτριες του Αθηναϊκού, οι οποίες -τυπικά- πήραν τη νίκη.

Μέχρι εκείνο το σημείο της διακοπής είχε διεξαχθεί ένα παιχνίδι με μεγάλο ενδιαφέρον και τις γηπεδούχες να είχαν το προβάδισμα με 44-36.

Τάντιτς (9π.), Χρίστοβα (9π.) και Παρκς (9π.) είχαν ξεχωρίσει για τον Αθηναϊκό ενώ από τον Παναθηναϊκό ήταν «διψήφια» η Φιτζέραλντ με 12 πόντους και 6 ασίστ.