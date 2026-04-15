Ραμαντάνης στο Gazzetta: «Πώς να τους βάλουμε στο γήπεδο που ήταν κατάμεστο; Η απόφαση ήταν της Αστυνομίας»

Ο πρόεδρος του Αθηναϊκού Νίκος Ραμαντάνης μίλησε στο Gazzetta για την διακοπή του πρώτου τελικού με τον Παναθηναϊκό

Την δική του θέση κατέθεσε ο πρόεδρος του Αθηναϊκού Νίκος Ραμαντάνης μιλώντας στο Gazzetta για την απόφαση του Παναθηναϊκού να μην βγει στο γήπεδο για το δεύτερο ημίχρονο του Game 1 των τελικών του πρωταθλήματος γυναικών.

«Με μεγάλη λύπη πληροφορηθήκαμε την απόφαση της διοίκησης του Παναθηναϊκού να μην κατέβουν στο δεύτερο ημίχρονο. Θεωρούμε πως τα πρωταθλήματα πρέπει να παίζονται στους αγωνιστικούς χώρους» υποστήριξε αρχικά ο πρόεδρος του Αθηναϊκού.

«Ο Παναθηναϊκός αρνήθηκε να προσέλθει στο δεύτερο ημίχρονο, όπως μας ενημέρωσαν οι άνθρωποι της διοίκησης του, λόγω του γεγονότος ότι 40 οπαδοί τους δεν μπορούσαν να εισέλθουν στο γήπεδο το οποίο ήταν γεμάτο και σύμφωνα με την απόφαση της Αστυνομίας η μετακίνηση φιλάθλων ήταν απαγορευμένη και γι’ αυτό τον λόγο δεν τους το επέτρεψε η αστυνομία» δήλωσε ο Νίκος Ραμαντάνης.

Και συνέχισε: «Πως να τους βάλουμε μέσα στο γήπεδο που ήταν κατάμεστο; Μας έλεγαν να τους στριμώξουμε και είπαμε πως αυτό δεν γίνεται. Η απόφαση ήταν της Αστυνομίας, υπάρχει απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης. Δεν είναι δική μου αρμοδιότητα να τους επιτρέψω να μπουν στο γήπεδο».

Μάλιστα, στη συνέχεια αναφέρθηκε σε ορισμένους μεμονωμένους φίλους του Παναθηναϊκού που βρέθηκαν στο γήπεδο και δεν ξεπερνούσαν τους 25-30. Η ατμόσφαιρα συνολικά ήταν πολύ καλή στο γήπεδο και το γεγονός ότι δεν επετράπη η είσοδος στους οργανωμένους εξήγησε πως δεν ήταν δική του απόφαση.

