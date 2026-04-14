Αθηναϊκός: Τέλος η Ντάιμοντ Μίλερ πριν από τους τελικούς λόγω... WNBA
Μία ημέρα πριν από το πρώτο τζάμπολ των τελικών στην Α1 Γυναικών απέναντι στον Παναθηναϊκό σε σειρά best of three, ο Αθηναϊκός θα στερηθεί τις υπηρεσίες της Ντάιαμοντ Μίλερ, η οποία -λόγω των περιορισμών που επικρατούν- θα μετακομίσει στις ΗΠΑ και στο WNBA για λογαριασμό του Κοντέκτικατ.
Η ανακοίνωση του Αθηναϊκού
«Η νέα πραγματικότητα του WNBA έφερε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της Diamond Miller με τον Αθηναϊκό Qualco πριν την ολοκλήρωση της σεζόν.
Οι Dallas την έστειλαν στο Connecticut, μια ολόκληρη χρονιά στην άλλη άκρη του Ατλαντικού την περιμένει και οι περιορισμοί στους κανόνες του WNBA είναι, πλέον, τέτοιοι που η Diamond Miller έπρεπε να αποχωρήσει από τον Αθηναϊκό Qualco πριν τους τελικούς. Η Αμερικανίδα αθλήτρια ξεκινάει το training camp την προσεχή Κυριακή, η απαίτηση είναι να βρίσκεται εκεί νωρίτερα, συνεπώς μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου τελικού με την Μερσίν αναχώρησε για την πατρίδα της.
Στο διάστημα που φόρεσε τη φανέλα της ομάδας μας είχε 7.2 πόντους, 2.3 ασίστ και 3.5 ριμπάουντ μέσο όρο σε έξι ματς με 17.37 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα, ενώ δεν αγωνίστηκε καθόλου στο κύπελλο Ελλάδας. Στο EuroCup, αγωνίστηκε σε εφτά παιχνίδια με μέσο όρο συμμετοχής οκτώ λεπτά και είχε 4.3 πόντους, 0.9 ασίστ και 1.1 ριμπάουντ.»
🙏 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗸 𝘆𝗼𝘂 𝗗𝗶𝗮𝗺𝗼𝗻𝗱 𝗠𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿❗— Athinaikos_wbc (@Athinaikoswbc) April 14, 2026
For your commitment to this club, for your passion for the game and for everything you gave to this team Diamond Miller thank you for being a part of Athinaikos Qualco and we wish you the best in your next chapter in the WNBA. pic.twitter.com/IrkwDbLJvP
