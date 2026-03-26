Ξύλο στο Αμύντας-Ανόρθωση: «Θα σας γ@μ@σw» φώναζε ο Βλιώρας, πήραν την μπάλα από παιδάκι για να την πετάξουν

Απίστευτα σκηνικά διαδραματίστηκαν στο ματς του Αμύντα με την Ανόρθωση Βόλου, καθώς μετά το φινάλε υπήρξε μεγάλη ένταση ανάμεσα στους οπαδούς του Αμύντα και του προπονητή της Ανόρθωσης δημιουργώντας σύρραξη στο παρκέ.

Σε ένα ματς... θρίλερ ο Αμύντας επικράτησε εντός έδρας της Ανόρθωσης Βόλου με 92-87 και παρέμεινε στην κατηγορία της Α1 γυναικών.

Πέρα από το διαδικαστικό της κατάστασης, μετά το φινάλε της αναμέτρησης αυτό που έμεινε ήταν η μεγάλη σύρραξη που προκλίθηκε στο παρκέ των γηπεδούχων. Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και από τη μετάδοση του ματς στο Youtube του Αμύντα BC, οι οπαδοί της ομάδας φαίνεται να φωνάζουν συνθήματα κατά του προπονητή της Ανόρθωσης, Γιώργου Βλιώρα, ο οποίος δεν μπόρεσε να διατηρήσει την ψυχραιμία του και στράφηκε με τη σειρά του προς την εξέδρα.

Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν αρκετά... γαλλικά με τον προπονητή να φαίνεται να λέει χαρακτηριστικά «Θα σας γ@μ@σw», ενώ ακόμη ένας από το σταφ των φιλοξενούμενων άρπαξε τη μπάλα του μπάσκετ από ένα παιδάκι και την πέταξε στους οπαδούς. Από εκείνο το σημείο κι έπειτα επικράτησε το απόλυτο χάος και μέσα στο παρκέ ανάμεσα και στις δύο πλευρές με τους ψυχραιμότερους να επεμβαίνουν για να ηρεμήσουν τα πνεύματα.