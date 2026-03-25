Αμύντας-Ανόρθωση Βόλου 92-87: Παρέμεινε στην κατηγορία σε ματς «θρίλερ»

Σε ένα ματς... θρίλερ ο Αμύντας επικράτησε εντός έδρας της Ανόρθωσης Βόλου με 92-87 και παρέμεινε στην κατηγορία της Α1 γυναικών.

Η αγωνία κράτησε μέχρι το τέλος με τον Αμύντα να παίρνει την νίκη, να κάνει συνολικά το 3-2 στη σειρά και να μένει στην κατηγορία. Για τις γηπεδούχες πρώτη σκόρερ ήταν η Μόρτενσεν με 29 πόντους, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε η Μίνγκο με 21π.

Διαιτητές: Κάρδαρης-Λιότσιος-Κωνσταντινίδου
Δεκάλεπτα: 25-29, 48-46, 74-65, 92-87
Αμύντας (Βελτσίστας): Γκίλντεϊ 20(1), Μαργώνη 17(5), Κοντογιάννη, Κατσαμούρη 4, Μπέι 16, Χάντερ 6, Μόρτενσεν 29(5), Νάτσκου.
Ανόρθωση Βόλου (Βλιώρας): Μίνγκο 21, Σουλτάνη, Γιαπιτζόγλου 10(1), Σιουμουρέκη, Κουτσουνούρη 4, Βερτ 25(3), Τόμπσον 7(1), Μπατλ 20.

@Photo credits: eurokinissi, (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)
     

