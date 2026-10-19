Ο Ζόρντι Αλτένα έγινε viral επειδή... έφαγε αμάσητη την προσποίηση του Ζότα στην συντριβή της Χαρτς από τη Σέλτικ.

Πριν από μερικούς μήνες, το επεισοδιακό ντέρμπι τίτλου της Σέλτικ με τη Χαρτς είχε βρει την πρώτη νικήτρια στο φινάλε και πρωταθλήτρια στη Σκωτία. Την Κυριακή (18/10), τα πράγματα ήταν αρκετά διαφορετικά, με τους Κέλτες να συντρίβουν με 7-1 την αντίπαλό τους και να εδραιώνονται στην κορυφή της βαθμολογίας της Premiership.

Κι ενώ αντιλαμβάνεται κανείς ότι ένα τέτοιο αποτέλεσμα μπορεί να έχει πολλά σημεία αναφοράς, εντέλει αυτό που έχει μείνει από την αναμέτρηση της Γλασκώβης είναι η... προσποίηση του Ζότα στον Ζόρντι Αλτένα! Με το σκορ στο 6-1, ο Πορτογάλος εξτρέμ είχε την μπάλα στα αριστερά και δίχως να δυσκολευτεί ιδιαίτερα, έστειλε αδιάβαστο τον Ολλανδό μπακ, με τη φάση να γίνεται viral...

Jota absolutely sending one of the Hearts players with 0 effort is absolutely incredible 😭😭 https://t.co/ps09Jcmaz9 — Football Away Days (@AwayDaysFB) October 18, 2026