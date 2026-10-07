Αθηναϊκός Qualco, το πρώτο… κύπελλο της χρονιάς είναι δικό του

Ο Αθηναϊκός Qualco επικράτησε του Πρωτέα Βούλας με 88-65 στον τελικό του Super Cup και κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της σεζόν.

Ο Αθηναϊκός Qualco επικράτησε του Πρωτέα Βούλας στον τελικό του Super Cup και κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της σεζόν, μετατρέποντας ένα κλειστό πρώτο ημίχρονο σε παράσταση κυριαρχίας μετά την ανάπαυλα. Η Μαριέλλα Φασούλα ήταν η μεγάλη πρωταγωνίστρια με 25 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ ο Αθηναϊκός πάτησε το γκάζι στο τρίτο δεκάλεπτο και δεν κοίταξε ξανά πίσω.

Ο τελικός του Super Cup ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν απόλυτα. Το σκορ πήγαινε πόντο-πόντο, με τον Αθηναϊκό να προσπαθεί να ακουμπήσει την μπάλα στο ζωγραφιστό και να δημιουργήσει από εκεί, αλλά και να τρέξει το γήπεδο όποτε του δινόταν η ευκαιρία.

Από την άλλη, ο Πρωτέας Βούλας παρουσίασε πολύ καλή εικόνα στην άμυνα, ιδιαίτερα στα γκαρντ, περιορίζοντας τη δημιουργία του Αθηναϊκού στο μισό γήπεδο. Παράλληλα, η ομάδα της Βούλας είχε καλές επιλογές στην επίθεση και έβρισκε σκορ μέσα από την κυκλοφορία της μπάλας και τα σουτ που δημιουργούσε.

Ο Αθηναϊκός έφτανε με συνέπεια κοντά στη ρακέτα, όμως δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τις ευκαιρίες του, καθώς αστόχησε σε αρκετά εύκολα καλάθια. Ο κόουτς Ζούρος, μάλιστα, χρησιμοποίησε ήδη από την πρώτη περίοδο δέκα από τις δώδεκα διαθέσιμες παίκτριες, αναζητώντας ενέργεια και αλλαγή ρυθμού.

Ωστόσο, καμία από τις δύο ομάδες δεν κατάφερε να ξεφύγει και το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε ισόπαλο 21-21.

Πρωταγωνίστρια για τον Αθηναϊκό ήταν η Μαριέλλα Φασούλα, που είχε 8 πόντους και 3 ριμπάουντ, ενώ από την πλευρά του Πρωτέα ξεχώρισε η Γρηγοροπούλου, η οποία ερχόμενη από τον πάγκο έδωσε άμεσα λύσεις και ολοκλήρωσε την πρώτη περίοδο με 8 πόντους.

Ο Πρωτέας είχε ξεκινήσει με υψηλά ποσοστά ευστοχίας, καθώς στο πρώτο δεκάλεπτο σούταρε με 53% εντός παιδιάς και 50% από τη γραμμή των 6,75 μ. Αντίθετα, ο Αθηναϊκός δεν είχε βρει ακόμα ρυθμό από την περιφέρεια, μετρώντας 0/6 τρίποντα, αλλά 71% στα δίποντα.

Το δεύτερο δεκάλεπτο κινήθηκε στο ίδιο μοτίβο, με τις δύο ομάδες να κοιτάζονται στα μάτια και καμία να μην μπορεί να πάρει ξεκάθαρο προβάδισμα.

Ο Αθηναϊκός, όμως, άρχισε σταδιακά να εκμεταλλεύεται την ταχύτητα και την αθλητικότητά του. Τρία λεπτά πριν από τη λήξη του ημιχρόνου, πήρε προβάδισμα 39-33, χτυπώντας στο ανοιχτό γήπεδο και τρέχοντας σωστά τον αιφνιδιασμό με τη Βανλού, τη Φασούλα και τη Μπορίσλαβα.

Ο Πρωτέας δεν άφησε τη διαφορά να ξεφύγει. Αντέδρασε άμεσα και μείωσε σε 41-37, πριν οι δύο ομάδες οδηγηθούν στα αποδυτήρια.

Στο ημίχρονο, η Φασούλα είχε ήδη φτάσει τους 14 πόντους και 4 ριμπάουντ, αποτελώντας τη σταθερότερη επιθετική λύση του Αθηναϊκού. Πολύ σημαντική ήταν και η παρουσία της Μπορίσλαβα, η οποία έδωσε ενέργεια στην άμυνα, έτρεξε σωστά το γήπεδο και δημιούργησε εύκολους πόντους.

Για τον Πρωτέα, η Γρηγοροπούλου είχε 10 πόντους και 3 ριμπάουντ, ενώ η Πόιντεξτερ ακολουθούσε επίσης με 10 πόντους.

Συνολικά, το πρώτο ημίχρονο είχε εικόνα απόλυτης ισορροπίας. Ο Πρωτέας, με νεανικό και μαχητικό σχήμα, έπαιζε απλό και αποτελεσματικό μπάσκετ. Με σωστή κυκλοφορία της μπάλας, έξτρα πάσα και μεταφορά της μπάλας στη weak side, κατάφερνε να βρίσκει την ελεύθερη παίκτρια και να δημιουργεί καλές προϋποθέσεις για σκορ.

Την ίδια στιγμή, στην άμυνα είχε διαβάσει αρκετά καλά τις επιλογές του Αθηναϊκού, οδηγώντας τον σε δύσκολα σουτ και λάθη.

Το μεγάλο ζήτημα για την ομάδα της Βούλας ήταν το αμυντικό transition. Ο Αθηναϊκός είχε περισσότερη ταχύτητα και αθλητικότητα και, εφόσον κατάφερνε να τρέξει το γήπεδο, μπορούσε να αλλάξει τις ισορροπίες.

Από την πλευρά του, ο Αθηναϊκός κυκλοφορούσε σωστά την μπάλα και προσπαθούσε να επιτεθεί κοντά στο καλάθι, όμως η άμυνα του Πρωτέα δεν του επέτρεπε εύκολες εκτελέσεις. Η Τζούλι Βανλού ήταν καθοριστική στον ρυθμό, καθώς κάθε φορά που έπαιρνε την μπάλα στα χέρια της μπορούσε να ανεβάσει ταχύτητα και να οδηγήσει την ομάδα στο transition.

Παράλληλα, ο Αθηναϊκός είχε αρκετά λάθη στις πάσες και στις αποφάσεις μετά το pick and roll, στοιχεία που ο Πρωτέας προσπαθούσε να εκμεταλλευτεί.

Το τρίτο δεκάλεπτο άλλαξε τα πάντα

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο Αθηναϊκός μπήκε αποφασισμένος να αλλάξει την εικόνα του αγώνα. Η ομάδα ανέβασε την ένταση στην άμυνα, πίεσε περισσότερο την μπάλα και άρχισε να τρέχει με συνέπεια το γήπεδο. Μέσα σε λίγα λεπτά, η διαφορά ανέβηκε στους 12 πόντους, 48-36, και στη συνέχεια έφτασε ακόμη και στους 15.

Ο Αθηναϊκός βρήκε πλέον τις λύσεις που έψαχνε από το πρώτο ημίχρονο. Η Βανλού έδωσε ταχύτητα, η Μπορίσλαβα ενέργεια και η Φασούλα συνέχισε να αποτελεί σημείο αναφοράς κοντά στο καλάθι, ενώ Ράτζα και Πρινς συνέβαλαν σημαντικά στο ξέσπασμα της ομάδας.

Τρία λεπτά πριν από τη λήξη της τρίτης περιόδου, ο Αθηναϊκός είχε μετατρέψει το προβάδισμα του πρώτου ημιχρόνου σε διαφορά ασφαλείας, προηγούμενος με 62-45.

Η εικόνα του αγώνα είχε αλλάξει ολοκληρωτικά. Ο Αθηναϊκός έγινε πιο σκληρός στην άμυνα, έκλεισε τους διαδρόμους προς το καλάθι και δεν επέτρεψε στον Πρωτέα να βρει τις εύκολες λύσεις του πρώτου ημιχρόνου.

Στην επίθεση, εκτέλεσε καλύτερα τις επιλογές του και, κυρίως, έτρεξε το γήπεδο. Ο Πρωτέας δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό και βρέθηκε να κυνηγά μια διαφορά που μεγάλωνε συνεχώς. Το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τον Αθηναϊκό μπροστά 66-49.

Το τέταρτο δεκάλεπτο είχε πλέον διαφορετικά δεδομένα. Ο Αθηναϊκός είχε πάρει τον πλήρη έλεγχο του αγώνα και, παρά ορισμένα λάθη, διατήρησε τη διαφορά σε επίπεδα που δεν επέτρεπαν στον Πρωτέα να διεκδικήσει την επιστροφή του.

Η ομάδα της Βούλας συνέχισε να παλεύει, όμως ο Αθηναϊκός είχε πλέον βρει ρυθμό και στις δύο πλευρές του παρκέ. Με την άμυνά του να περιορίζει τις επιθετικές επιλογές του Πρωτέα και την επίθεσή του να βρίσκει λύσεις στο transition αλλά και κοντά στο καλάθι, κράτησε σταθερά το προβάδισμα μέχρι το τέλος.

Η τελική ευθεία είχε ουσιαστικά διαδικαστικό χαρακτήρα και ο Αθηναϊκός Qualco πανηγύρισε την κατάκτηση του Super Cup, ανοίγοντας τη σεζόν με τίτλο.

Η Φασούλα η κορυφαία του τελικού

Η Μαριέλλα Φασούλα ήταν η μεγάλη πρωταγωνίστρια του Αθηναϊκού και του τελικού. Ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 25 πόντους, 8/11 δίποντα, 7/9 βολές, 9 ριμπάουντ και 34 στο PIR, αποτελώντας τη σταθερή επιθετική αναφορά της ομάδας της.

Σημαντική ήταν και η παρουσία της Μπορίσλαβα Χρίστοβα, που πρόσφερε 13 πόντους και πολλή ενέργεια, ενώ η Τζούλι Βανλού τελείωσε τον αγώνα με 7 ασίστ, έχοντας κομβική συμβολή στην αλλαγή ρυθμού του Αθηναϊκού.

Για τον Πρωτέα Βούλας, η Πόιντεξτερ ήταν πρώτη σκόρερ με 13 πόντους, ενώ η Σακεβίτσιουτε πρόσθεσε 11 πόντους και 21 στο PIR.

Ο Πρωτέας άντεξε για ένα ημίχρονο, έβαλε δύσκολα στον Αθηναϊκό και έδειξε ότι διαθέτει ένα νεανικό σύνολο με ταυτότητα και μαχητικότητα. Στο δεύτερο ημίχρονο, όμως, η ποιότητα, η εμπειρία, η αθλητικότητα και κυρίως η ένταση του Αθηναϊκού έκαναν τη διαφορά.

Ο Αθηναϊκός Qualco είναι ο νέος Κυπελλούχος του Super Cup και ξεκινά τη σεζόν με τον πρώτο τίτλο της χρονιάς.