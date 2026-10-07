Super Cup Γυναικών: Live Streaming το Αθηναϊκός - Πρωτέας Βούλας
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Παρακολουθήστε μέσω Live Streaming τον τελικό του Super Cup Γυναικών, ανάμεσα στον Αθηναϊκό και τον Πρωτέα Βούλας.
Η ώρα για το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς στο μπάσκετ Γυναικών έφτασε! Αθηναϊκός και Πρωτέας Βούλας κοντράρονται την Τετάρτη (07/10, 20:00) στον τελικό του Super Cup, που θα διεξαχθεί στο «Σοφία Μπεφόν».
Έτσι, μετά την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, λαμβάνει χώρα ένα εξίσου σπουδαίο παιχνίδι, το οποίο θα μεταδοθεί τηλεοπτικά και διαδικτυακά από το Ionian TV, το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε και μέσω της πλατφόρμας της Nova.
Δείτε την αναμέτρηση
@Photo credits: INTIME
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