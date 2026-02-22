Ο Παναθηναϊκός επικράτησε εύκολα του Αμύντα με 87-67 για την Α1 Γυναικών έχοντας πέντε παίκτριες με διψήφιο αριθμό πόντων.

Στο... ρελαντί και χωρίς να ζοριστεί, η ομάδα μπάσκετ Γυναικών του Παναθηναϊκού νίκησε με χαρακτηριστική άνεση την ομάδα του Υμηττού.

Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ πάτησε περισσότερο το γκάζι στην 3η περίοδο, έστειλε την διαφορά στο +22 και ουσιαστικά καθάρισε με την υπόθεση της νίκης.

Η Οκοσούν ήταν εκείνη που έκανε την... μεγαλύτερη διαφορά στο ματς έχοντας 15 πόντους με 6/8 δίποντα, 3/4 βολές, 8 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 τάπα σε 19:22 λεπτά συμμετοχής.

Η Σταμολάμπρου ακολούθησε έχοντας άλλους 14 πόντους με 5/6 δίποντα και 1/4 τρίποντα, ενώ «διψήφιες» ήταν επίσης οι Κριμίλη (13π., 2/4τρ.), Φιτζέραλντ (11π.) και Γαλανόπουλος (11π. 3/7τρ.)

Γκιλντέι (23π.) και Μόρτενσεν (21π.) ήταν εκείνες που ξεχώρισαν για την ομάδα του Αμύντα.

Τα δεκάλεπτα: 21-22, 47-40, 74-52, 87-67