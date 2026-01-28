Το ματς του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ για την Α1 Γυναικών αναβλήθηκε λόγω του τροχαίου δυστυχήματος που κόστισε τη ζωή σε 7 οπαδούς της ομάδας της Θεσσαλονίκης

Το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία κόστισε τη ζωή σε επτά φίλους του ΠΑΟΚ και έχει βυθίσει στη θλίψη μια ολόκληρη χώρα. Η ΕΟΚ μέσω ανακοίνωσης, έκανε γνωστό πως αναβλήθηκε η αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στον Δικέφαλο του Βορρά για την Α1 Γυναικών.

Έγινε δεκτό το αίτημα του ΠΑΟΚ και πλέον αναμένεται η νέα ημερομηνία της αναμέτρησης.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ

Μετά από αίτημα του σωματείου ΑΣ ΠΑΟΚ, ο αγώνας ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΑΣ ΠΑΟΚ, για την 17η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής κατηγορίας Γυναικών, της 31/01/2026 και ώρας 14.30, στο Βοηθητικό του ΣΕΦ (ΑΙΘ. 5), αναβάλλεται και θα οριστεί εκ νέου λίαν συντόμως.