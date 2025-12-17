Η Επιτροπή αντιμετώπισης της βίας μέσω ανακοίνωσής της, επέβαλε πρόστιμο μιας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών για την είσοδο 40 ανηλίκων φίλων του Παναθηναϊκού.

Στην αναμέτρηση του Αμύντα με τον Παναθηναϊκό (79-89), για την 10η αγωνισιτκή της Α1 γυναικών οι γηπεδούχοι φαίνεται να επέτρεψαν σε 40 ανήλικους φίλους των φιλοξενουμένων, την είσοδό τους στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο.

Πιο συγκεκριμένα, με επίσημη ανακοίνωσή της η επιτροπή αντιμετώπισης της βίας, τιμώρησε τους γηπεδούχους με μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΔΕΑΒ ανακοινώνει τα εξής:

1. Αφού έλαβε υπόψη της την Έκθεση Συμβάντων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, από την οποία προκύπτει ότι πριν την έναρξη του αγώνα καλαθοσφαίρισης Α.Ο ΑΜΥΝΤΑΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο, στις 14/12/2025 στο Κ. Γ. Υμηττού «Άγγελος Ζούπας», για τη 10η αγωνιστική της Α1 κατηγορίας γυναικών της Ε.Ο.Κ, περιόδου 2025-2026, οι υπεύθυνοι της γηπεδούχου ομάδας Α.Ο ΑΜΥΝΤΑΣ επέτρεψαν την είσοδο στο παραπάνω Γυμναστήριο περίπου σαράντα (40) ανήλικων φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο χωρίς εισιτήριο,

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 54/2025 Πράξη της, σε βάρος της ομάδας καλαθοσφαίρισης γυναικών με την επωνυμία Α.Ο ΑΜΥΝΤΑΣ, τη διοικητική κύρωση της διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης ως γηπεδούχου, χωρίς την παρουσία θεατών, σε οποιαδήποτε επίσημη εθνική διοργάνωση αυτή συμμετέχει».