Στην πρεμιέρα της Α1 Μπάσκετ Γυναικών, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να περάσει νικηφόρα από την έδρα του Αθηναϊκού, ύστερα από ένα εντυπωσιακό και επεισοδιακό φινάλε με 71-69.

Η ομάδα του Βύρωνα φαινόταν να έχει τον έλεγχο στα τελευταία λεπτά, ωστόσο η διακοπή έδωσε ώθηση στο «τριφύλλι» και σε συνδυασμό με το 0/20 των γηπεδούχων, το σύνολο της Σελέν Ερντέμ μπήκε με το «δεξί» στη νέα σεζόν.

Αθηναϊκός - Παναθηναϊκός: Το ματς

Ο Αθηναϊκός κατάφερε να μπει πιο δυνατά στο παιχνίδι, έχοντας φτάσει το σκορ ακόμα και στο 12-2 στα μέσα της αρχικής περιόδου. Παρά την εικόνα αυτών των πρώτων λεπτών ωστόσο, ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση και μείωσε τη διαφορά, με τις γηπεδούχους να διατηρούν οριακά το προβάδισμα με 19-18.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι «πράσινες» μπόρεσαν να αποκτήσουν τον έλεγχο του αγώνα. Ο Αθηναϊκός φαινόταν να μη μπορούν να ακολουθήσουν στον ίδιο ρυθμό και με επί μέρους 26-11, το «τριφύλλι» πήγε στα αποδυτήρια με το σκορ στο 44-30.

Τα πράγμα στην εικόνα του αγώνα άλλαξαν για μία ακόμη φορά, με την επιστροφή των παικτριών στο παρκέ για το δεύτερο μισό της αναμέτρησης. Ο Αθηναϊκός περιόρισε τη δημιουργία του Παναθηναϊκού ενώ παράλληλα άρχισε να βρίσκει επαφή με το καλάθι. Με αυτόν τον τρόπο το σύνολο της Στέλλας Καλτσίδου μείωσε τη διαφορά και μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο όντας στο -6 και τον πίνακα του σκορ να δείχνει 53-47.

Εκεί, το παιχνίδι απέκτησε παραπάνω ένταση. Λίγο πριν συμπληρωθούν τα πρώτα τρία λεπτά, η προπονήτρια του Παναθηναϊκού, Σελέν Ερντέμ αποβλήθηκε ενώ η Ρόμπιν Παρκς από τις βολές έβαλε ξανά μπροστά τον Αθηναϊκό με 59-56. Από εκείνο το σημείο και ύστερα, η ομάδα του Βύρωνα πήρε το «πάνω χέρι» αλλά στα 3:20 λεπτά πριν από τη λήξη, οι διαιτητές αποχώρησαν από το παρκέ καθώς ένας φίλαθλος τους έφτυσε! Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΡΤ ζητήθηκε και η εκκένωση της κερκίδας όπου βρίσκονταν οι φίλαθλοι.

Ύστερα από μία διακοπή διάρκειας 10 περίπου λεπτών, η δράση άρχισε ξανά με την παρουσία των φιλάθλων με την προϋπόθεση όμως οι φίλαθλοι το «τριφυλλιού να πάνε δύο σειρές πιο ψηλά στην κερκίδα.

Ο Παναθηναϊκός θέλησε να εκμεταλλευτεί αυτή τη διακοπή και μείωσε άμεσα στους 4 πόντους, με την Καλτσίδου να καλεί αμέσως time out στα 2:18 λεπτά πριν το τέλος. Η Φίτζεραλντ με τρίποντο μείωσε στον πόντο, αναγκάζοντας την προπονήτρια του Αθηναϊκού να καλέσει ξανά time out! Η Σεντόνα Πρινς στη συνέχεια μάλιστα έδωσε το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό! Η Φίτζεραλντ στα 12:8" πριν από τη λήξη πήγε στις βολές. Εκεί έκανε το 2/2 για το 70-67 και ένα νέο time out σταμάτησε τη ροή του αγώνα.

Στην επιστροφή, ο Αθηναϊκός βρήκε δίποντο για το 69-70 και ενώ απέμεναν 8 δευτερόλεπτα, υπήρξε νέο τάιμ άουτ. Στην επαναφορά ο Παναθηναϊκός έκανε λάθος αλλά η Πρινς πήγε ξανά στις βολές όπου έκανε το 71-69 και χάρισε τη νίκη στο «τριφύλλι».

Τα δεκάλεπτα: 19-18, 30-44, 47-53, 69-71

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Στα τελευταία λεπτά είχε πιο καθαρό μυαλό.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Η Ρένα Φεγιόντα Φίτζεραλντ η οποία είχε 27 πόντους (6/14 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 9/10 βολές) ενώ είχε και 3 ασίστ σε 34:47 λεπτά. Η ίδια σημείωσε και πολύ κρίσιμα καλάθια.

ΑΞΙΕΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΡΑΤΙΕΣ ΟΙ... Ιωάννα Χατζηλεοντή με 11 πόντους, η Μπράουν Τζέιλιν με 8 πόντους και 11 ριμπάουντ αλλά και η Σεντόνα Πρινς που είχε 9 πόντους με 12 ριμπάουντ και κρίσιμες βολές.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Η... Πηνελόπη Παυλοπούλου που σε 15:10 λεπτά εντός παρκέ, είχε 2 πόντους με 3 ασίστ.

ΗΤΤΗΜΕΝΗ ΑΛΛΑ... Ξεχώρισε η Καμίλα Μπορκόυσκα που είχε 16 πόντους με 5 ριμπάουντ

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Το γεγονός ότι παρόλο που και οι δύο ομάδες απέκτησαν μεγάλη διαφορά, ο αγώνας έγινε «θρίλερ».

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Η διακοπή που υπήρξε στο παιχνίδι λίγα λεπτά πριν από την ολοκλήρωσή του.

ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ QUALCO FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ ΛΙΛΙΑ-ΑΝΝΑ 04:00 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 0 2 0 2 0 0 0 1 1 1 ΡΑΤΖΑ ΙΒΑΝΑ * 20:29 5 2/7 28.6% 2/5 40% 0/2 0% 1/1 100% 1 0 1 3 2 0 1 0 5 3 3 ΤΣΙΝΕΚΕ ΕΛΕΝΑ * 15:53 2 1/7 14.3% 1/5 20% 0/2 0% 0/0 0% 1 0 1 2 0 1 0 1 1 2 4 ΧΑΙΡΙΣΤΑΝΙΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ΣΤΑΜΑΤΗ ΕΒΙΝΑ 13:51 0 0/2 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 2 2 0 1 0 -1 -1 7 WINTERBURN HOLLY * 30:59 7 3/10 30% 3/7 42.9% 0/3 0% 1/1 100% 0 5 5 7 2 0 2 1 12 12 8 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 15:10 2 1/5 20% 1/2 50% 0/3 0% 0/0 0% 2 1 3 3 3 0 0 0 2 5 11 BORKOWSKA KAMILA * 30:07 16 5/7 71.4% 5/7 71.4% 0/0 0% 6/8 75% 1 4 5 1 5 3 3 1 18 18 13 ΛΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 05:15 1 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 1/2 50% 1 1 2 0 2 0 0 0 1 1 22 BERTSCH MORGAN 14:58 14 5/6 83.3% 5/6 83.3% 0/0 0% 4/6 66.7% 0 3 3 1 3 1 3 0 5 17 23 PRINCE ALEXIS * 26:36 12 6/16 37.5% 6/11 54.5% 0/5 0% 0/0 0% 0 6 6 1 5 0 1 0 8 8 24 PARKS ROBYN 22:42 10 4/12 33.3% 4/9 44.4% 0/3 0% 2/2 100% 3 3 6 0 1 1 0 1 1 10 Team/Coaches TOTAL 200 69 27/74 36.5% 27/54 50% 0/20 0% 15/20 75% 11 23 34 20 23 6 11 1 78