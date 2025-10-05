Αθηναϊκός - Παναθηναϊκός: Αποβλήθηκε η Ερντέμ!
Τον δρόμο για τα αποδυτήρια πήρε η Τουρκάλα προπονήτρια της ομάδας μπάσκετ γυναικών του Παναθηναϊκού!
Με το σκορ στο 55-56 υπέρ των «πρασίνων» και με επτά λεπτά να απομένουν για το τέλος του αγώνα, η Σελέν Ερντέμ δέχθηκε 2η τεχνική ποινή με αποτέλεσμα να αποβληθεί από το ματς.
Μάλιστα την ώρα που αποχωρούσε έξαλλη για τα αποδυτήρια, θέλησε να ξεσηκώσει την κερκίδα των φίλων του Παναθηναϊκού, οι οποίοι είχαν βρεθεί στο κλειστό της Εργάνης.
Δείτε το βίντεο
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.