Αθηναϊκός - Παναθηναϊκός: Απίστευτο 0/20 τρίποντα για την ομάδα του Βύρωνα
Απίστευτο και όμως αληθινό στατιστικό στο μεγάλο ντέρμπι της πρεμιέρας μεταξύ του Αθηναϊκού και του Παναθηναϊκού για την Α1 Γυναικών.
Οι «πράσινες» κατάφεραν να πάρουν μια σπουδαία νίκη στον Βύρωνα και να ξεκινήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη σεζόν.
Αν υπάρχει κάτι που πρέπει να προβληματίσει την ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου, αυτό είναι το ποσοστό στα τρίποντα καθώς ο Αθηναϊκός τελείωσε το ματς με 0/20 έξω από τα 6.75 μέτρα!
Συγκεκριμένα τα τρίποντα που επιχείρησαν οι Βυρωνιώτισσες.
- Ράτζα 0/2
- Τσινέκε 0/2
- Σταμάτη 0/1
- Γουίντερμπερν 0/3
- Παυλοπούλου 0/3
- Λούκα 0/1
- Πρινς 0/5
- Παρκς 0/3
- Σύνολο: 0/20
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.