Ο Παναθηναϊκός απέδρασε από το κλειστό του Βύρωνα κερδίζοντας τον Αθηναϊκό, με την γηπεδούχο ομάδα να είχε 0/20 τρίποντα!

Απίστευτο και όμως αληθινό στατιστικό στο μεγάλο ντέρμπι της πρεμιέρας μεταξύ του Αθηναϊκού και του Παναθηναϊκού για την Α1 Γυναικών.

Οι «πράσινες» κατάφεραν να πάρουν μια σπουδαία νίκη στον Βύρωνα και να ξεκινήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη σεζόν.

Αν υπάρχει κάτι που πρέπει να προβληματίσει την ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου, αυτό είναι το ποσοστό στα τρίποντα καθώς ο Αθηναϊκός τελείωσε το ματς με 0/20 έξω από τα 6.75 μέτρα!

Συγκεκριμένα τα τρίποντα που επιχείρησαν οι Βυρωνιώτισσες.