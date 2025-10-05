Οι τρεις διαιτητές του αγώνα Αθηναϊκός - Παναθηναϊκός αποχώρησαν από το παρκέ λόγω... φτυσίματος αλλά ύστερα από 10λεπτη διακοπή το ματς συνεχίστηκε κανονικά.

Διακοπή σημειώθηκε στην αναμέτρηση της πρεμιέρας του πρωταθλήματος μπάσκετ για την Α1 Γυναικών καθώς οι τρεις διαιτητές αποχώρησαν από το παρκέ.

Συγκεκριμένα οι Σπυρόπουλος, Καλογριάς, Λεβεντάκος διέκοψαν για ένα 10λεπτο το παιχνίδι το οποίο ωστόσο συνεχίστηκε κανονικά. Αρχικά είχαν ζητήσει εκκένωση του γηπέδου στη πλευρά των φίλων του Παναθηναϊκού λόγω... φτυσίματος προς τον έναν διαιτητή ωστόσο βρέθηκε η Σολομώντεια λύση καθώς οι διαιτητές άλλαξαν την αρχική τους απόφαση και οι φίλαθλοι των «πρασίνων» μεταφέρθηκαν δύο σειρές πιο ψηλά.

Κάπως έτσι και ύστερα από 10λεπτά, το ντέρμπι της πρεμιέρας συνεχίστηκε κανονικά.