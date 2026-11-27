Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα υπέβαλλε την παραίτηση του από τα βουλευτικά του καθήκοντα λίγα 24ωρα μετά την ορκομωσία του.

Την παραίτησή του από τη βουλευτική του ιδιότητα ανακοίνωσε ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα μερικές ημέρες μετά την ορκομωσία του. Ο πρόεδρος της Euroleague συμμετείχε στις εκλογές με το κόμμα «Student List – Students Win», ωστόσο αποφάσισε να παραιτηθεί χωρίς να εξηγήσει τους λόγους.

Η επιστολή παραίτησής του Ντέγιαν Μποντιρόγκα αναφέρει:

«Αποτελεί μεγάλη τιμή για μένα η εμπιστοσύνη που μου έδειξε το Φοιτητικό Κίνημα, επιλέγοντάς με ως έναν από τους 250 υποψηφίους του για το κοινοβούλιο. Νιώθω ιδιαίτερα τιμημένος από το γεγονός ότι άνθρωποι που ηγήθηκαν του αγώνα για την ελευθερία και έκαναν τις μεγαλύτερες θυσίες, με αναγνώρισαν ως κάποιον που μπορεί να συμβάλει στην κοινή προσπάθεια για την απελευθέρωση της πατρίδας μας από την κυριαρχία της μαφίας.

Σε συμφωνία με το Φοιτητικό Κίνημα, δέχθηκα να σταθώ δίπλα σε ανθρώπους που, όπως κι εγώ, πέρασαν από την πιο δημοκρατική διαδικασία προκειμένου να συμπεριληφθούν στο συγκεκριμένο ψηφοδέλτιο. Ωστόσο, αμέσως μετά την αποδοχή της υποψηφιότητάς μου, ενημέρωσα το Κίνημα πως, λόγω των πολυάριθμων υποχρεώσεών μου, δεν θα μπορούσα να αναλάβω τα κοινοβουλευτικά μου καθήκοντα.

Βρισκόμαστε πλέον μπροστά σε μια κρίσιμη στιγμή, κατά την οποία πρέπει να μετατρέψουμε την εκλογική μας νίκη και τις υποσχέσεις που δώσαμε στους πολίτες σε αποτελέσματα, τα οποία θα εξασφαλίσουν μια φυσιολογική ζωή για όλους τους ανθρώπους στη Σερβία. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από καθημερινή, αφοσιωμένη εργασία προς όφελος της πατρίδας μας.

Με ακλόνητη πίστη ότι θα οικοδομήσουμε μια κοινωνία δικαιοσύνης και προόδου και ότι θα αποκαταστήσουμε την πίστη στις πιο ιερές λέξεις της γλώσσας μας, όπως η ελευθερία, ο πατριωτισμός και η εντιμότητα, θεωρώ υπεύθυνη στάση να μην καταλάβω μια θέση την οποία μπορούν να αξιοποιήσουν άνθρωποι που έχουν πολύ περισσότερα να προσφέρουν στο κοινοβουλευτικό έργο από εμένα.

Παραμένω σταθερά προσηλωμένος σε όλες τις αξίες του Φοιτητικού Κινήματος. Θα στηρίξω τον υποψήφιο που θα προτείνει η Φοιτητική Λίστα για την προεδρία της Σερβίας και θα ανταποκριθώ με χαρά σε κάθε πρόσκληση για να συμβάλω με όλες μου τις δυνάμεις στην προεκλογική εκστρατεία, με στόχο τη νίκη στις 25 Οκτωβρίου.

Θέλω επίσης να εκφράσω τη βαθιά ευγνωμοσύνη μου στους πολίτες της Σερβίας, οι οποίοι αναγνώρισαν τις αξίες του Φοιτητικού Κινήματος και ψήφισαν αυτό το νικηφόρο ψηφοδέλτιο. Η ψήφος τους επιβάλλει σε όλους μας υπεύθυνη στάση και τη μέγιστη δυνατή αφοσίωση στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουμε.

Είμαι περήφανος που υπήρξα μέλος της εθνικής ομάδας μπάσκετ της Σερβίας που κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, αλλά είμαι εξίσου περήφανος που μου δόθηκε η τιμή και η εμπιστοσύνη να βρεθώ στην ομάδα της Ελευθερίας, η οποία κέρδισε το σημαντικότερο παιχνίδι της ζωής μας.

Ντέγιαν Μποντιρόγκα».

