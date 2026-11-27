Σουηδία - Ουγγαρία 88-81: Έφτασε τις 5 νίκες
Μετά την ήττα από τη Γαλλία, η Σουηδία έβγαλε αντίδραση και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα. Υποδέχθηκε την Ουγγαρία για την 3η αγωνιστική της β' φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 και πήρε την πολύ σημαντική νίκη με 88-81.
Φανταστική εμφάνιση από τον Σίμον Μπιργκάντερ, ο οποίος σε 34 λεπτά συμμετοχής είχε 18 πόντους (2/2 βολές, 8/12 δίποντα), 14 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 1 μπλοκ και 4 λάθη.
Για την Ουγγαρία ξεχώρισε ο Άνταμ Σομόγκι με 20 πόντους, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 λάθος σε 28 λεπτά.
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Τα δεκάλεπτα: 26-20, 48-41, 66-62, 88-81
|SWEDEN - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
|#
|Παίκτης
|MIN
|PTS
|FG
|2PT
|3PT
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|1
|Denzel Andersson *
|28:16
|16
|5/10 (50%)
|3/3 (100%)
|2/7 (28.57%)
|4/5 (80%)
|2
|4
|6
|0
|2
|3
|1
|0
|+14
|14
|5
|Will Falk *
|29:39
|17
|5/12 (41.67%)
|5/10 (50%)
|0/2 (0%)
|7/8 (87.5%)
|2
|3
|5
|0
|5
|1
|0
|0
|+12
|13
|6
|Tobias Borg *
|32:08
|13
|4/7 (57.14%)
|2/3 (66.67%)
|2/4 (50%)
|3/4 (75%)
|1
|5
|6
|7
|2
|1
|0
|0
|+5
|21
|18
|Viktor Gaddefors *
|28:23
|14
|7/11 (63.64%)
|7/11 (63.64%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|2
|2
|2
|4
|2
|1
|0
|+13
|13
|35
|Simon Birgander *
|34:07
|18
|8/12 (66.67%)
|8/12 (66.67%)
|0/0 (0%)
|2/2 (100%)
|4
|10
|14
|8
|2
|4
|0
|1
|+1
|33
|0
|Tim Schuberg
|05:07
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|1
|1
|1
|3
|1
|0
|0
|-1
|1
|11
|Kenny Pohto
|04:14
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|1
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+8
|1
|17
|Jonatan Arvidsson
|05:59
|0
|0/1 (0%)
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|-14
|-1
|21
|Oskar Palmquist
|18:30
|4
|1/3 (33.33%)
|1/3 (33.33%)
|0/0 (0%)
|2/2 (100%)
|1
|1
|2
|0
|2
|0
|0
|0
|-5
|4
|23
|Pierre Hampton
|11:03
|3
|0/2 (0%)
|0/0 (0%)
|0/2 (0%)
|3/3 (100%)
|1
|0
|1
|0
|3
|1
|0
|0
|-8
|1
|24
|Micheal Odinks
|00:00
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|27
|Zaba Bangala
|02:02
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|-5
|2
|-
|Team / Coaches
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|0
|1
|1
|-
|0
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL)
|199:00
|85
|30/58 (51.72%)
|26/43 (60.47%)
|4/15 (26.67%)
|21/24 (87.5%)
|12
|28
|40
|18
|25
|14
|3
|1
|-
|102
|HUNGARY - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
|#
|Παίκτης
|MIN
|PTS
|FG
|2PT
|3PT
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|11
|Szilárd Benke *
|32:58
|13
|4/12 (33.33%)
|3/5 (60%)
|1/7 (14.29%)
|4/5 (80%)
|1
|0
|1
|1
|2
|1
|0
|0
|+6
|5
|12
|Vincent Valerio-Bodon *
|21:21
|5
|2/4 (50%)
|1/1 (100%)
|1/3 (33.33%)
|0/0 (0%)
|0
|1
|1
|1
|3
|1
|0
|0
|+2
|4
|14
|György Golomán *
|28:19
|16
|7/13 (53.85%)
|5/10 (50%)
|2/3 (66.67%)
|0/2 (0%)
|0
|5
|5
|1
|4
|0
|1
|1
|-4
|16
|20
|Zoltán Perl *
|30:12
|12
|1/11 (9.09%)
|0/9 (0%)
|1/2 (50%)
|9/10 (90%)
|1
|4
|5
|2
|3
|1
|3
|0
|-17
|10
|30
|Ádám Somogyi *
|27:28
|20
|7/10 (70%)
|6/7 (85.71%)
|1/3 (33.33%)
|5/7 (71.43%)
|0
|3
|3
|6
|4
|1
|2
|0
|+5
|25
|1
|Botond Cseh
|05:32
|2
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|0/1 (0%)
|2/2 (100%)
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|0
|-12
|1
|2
|András Tanoh Dez
|00:00
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|Ádám Radó
|00:00
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|Benedek Váradi
|16:38
|5
|2/6 (33.33%)
|1/2 (50%)
|1/4 (25%)
|0/0 (0%)
|0
|1
|1
|2
|3
|0
|0
|0
|+3
|4
|13
|Boris Krnjajski
|12:07
|2
|1/3 (33.33%)
|1/1 (100%)
|0/2 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|1
|0
|-6
|1
|16
|Gergő Meleg
|11:54
|0
|0/1 (0%)
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|2
|1
|3
|0
|1
|1
|0
|0
|-3
|1
|18
|Norbert Lukács
|13:00
|6
|2/2 (100%)
|0/0 (0%)
|2/2 (100%)
|0/0 (0%)
|1
|0
|1
|0
|4
|1
|0
|0
|+6
|6
|-
|Team / Coaches
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|2
|6
|-
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL)
|199:00
|81
|26/63 (41.27%)
|17/36 (47.22%)
|9/27 (33.33%)
|20/26 (76.92%)
|10
|17
|27
|13
|27
|7
|7
|1
|-
|70
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