Η Σουηδία πήρε μία πολύ σημαντική νίκη επί της Ουγγαρίας με 88-81 και βελτίωσε το ρεκόρ της σε 5-4.

Μετά την ήττα από τη Γαλλία, η Σουηδία έβγαλε αντίδραση και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα. Υποδέχθηκε την Ουγγαρία για την 3η αγωνιστική της β' φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 και πήρε την πολύ σημαντική νίκη με 88-81.

Φανταστική εμφάνιση από τον Σίμον Μπιργκάντερ, ο οποίος σε 34 λεπτά συμμετοχής είχε 18 πόντους (2/2 βολές, 8/12 δίποντα), 14 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 1 μπλοκ και 4 λάθη.

Για την Ουγγαρία ξεχώρισε ο Άνταμ Σομόγκι με 20 πόντους, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 λάθος σε 28 λεπτά.

Τα δεκάλεπτα: 26-20, 48-41, 66-62, 88-81

SWEDEN - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ # Παίκτης MIN PTS FG 2PT 3PT FT OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF 1 Denzel Andersson * 28:16 16 5/10 (50%) 3/3 (100%) 2/7 (28.57%) 4/5 (80%) 2 4 6 0 2 3 1 0 +14 14 5 Will Falk * 29:39 17 5/12 (41.67%) 5/10 (50%) 0/2 (0%) 7/8 (87.5%) 2 3 5 0 5 1 0 0 +12 13 6 Tobias Borg * 32:08 13 4/7 (57.14%) 2/3 (66.67%) 2/4 (50%) 3/4 (75%) 1 5 6 7 2 1 0 0 +5 21 18 Viktor Gaddefors * 28:23 14 7/11 (63.64%) 7/11 (63.64%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 2 2 2 4 2 1 0 +13 13 35 Simon Birgander * 34:07 18 8/12 (66.67%) 8/12 (66.67%) 0/0 (0%) 2/2 (100%) 4 10 14 8 2 4 0 1 +1 33 0 Tim Schuberg 05:07 0 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 1 1 1 3 1 0 0 -1 1 11 Kenny Pohto 04:14 0 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 1 0 1 0 1 0 0 0 +8 1 17 Jonatan Arvidsson 05:59 0 0/1 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 1 0 0 0 -14 -1 21 Oskar Palmquist 18:30 4 1/3 (33.33%) 1/3 (33.33%) 0/0 (0%) 2/2 (100%) 1 1 2 0 2 0 0 0 -5 4 23 Pierre Hampton 11:03 3 0/2 (0%) 0/0 (0%) 0/2 (0%) 3/3 (100%) 1 0 1 0 3 1 0 0 -8 1 24 Micheal Odinks 00:00 0 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 Zaba Bangala 02:02 0 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 1 1 0 0 0 1 0 -5 2 - Team / Coaches - - - - - - 0 1 1 - 0 1 - - - - - ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL) 199:00 85 30/58 (51.72%) 26/43 (60.47%) 4/15 (26.67%) 21/24 (87.5%) 12 28 40 18 25 14 3 1 - 102