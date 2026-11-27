Ο Καρλ Τσέιβις προσγειώθηκε στο Ελ. Βενιζέλος για λογαριασμό της ΑΕΚ, με τον Άκη Καλλινικίδη να τον υποδέχεται.

To πρωί της Παρασκευής η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Καρλ Τσέιβις, επιβεβαιώνοντας το σχετικό ρεπορτάζ του Gazzetta. Ο πρωην small forward της Σαλόν αποτελεί τον αντί-Νόλεϊ και θέλει να προσφέρει λύσεις στο «3» κατά κύριο λόγο αλλά και στο «4».

Ο Τσέιβις θα συνθέσει ένα εντυπωσιακό δίδυμο μαζί με τον Φρανκ Μπάρτλεϊ στην περιφέρεια, με τον πρώτο να είναι στο Νο.3 στο ranking του BCL και τον Franky B στην κορυφή.

Το νέο απόκτημα της Βασίλισσας πάτησε Ελλάδα το βράδυ της Παρασκευής και στο Ελ. Βενιζέλος τον υποδέχθηκε ο Assistant Team Manager της ομάδας, Άκης Καλλινικίδης.

Η Ένωση έφερε άμεσα τον παίκτη στην Ελλάδα, ο οποίος θα έχει αρκετό χρόνο να προσαρμοστεί και να μπει στις προπονήσεις της ομάδας, γνωρίζοντας τους νέους συμπαίκτες του και τον Σάκοτα. Άλλωστε επόμενο ματς είναι στις 5 Δεκέμβρη με τον Κολοσσό. Επιπλέον είναι σε φουλ αγωνιστικό ρυθμό, αφού αποτελούσε εκ των πυλώνων της Σαλόν σε Φινλανδία και BCL.