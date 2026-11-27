Νότιγχαμ Φόρεστ: Η αντίδραση του Βαγγέλη Μαρινάκη μετά το γκολ του Ιγκόρ
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Το γκολ της ομάδας της Νότιγχαμ Φόρεστ με την Τσέλσι επέφερε την αντίδραση του Βαγγέλη Μαρινάκη στις κερκίδες του γηπέδου.
Ο ισχυρός άνδρας της Νότιγχαμ Φόρεστ, Βαγγέλης Μαρινάκης, έδωσε το παρών στο ματς με την Τσέλσι και ενώ η Φόρεστ επιδιώκει να απομακρυνθεί από την επικίνδυνη ζώνη. Μόλις σκόραρε με τρομερό σουτ ο Ιγκόρ για το 1-0 φίλησε μία εικόνα που είχε μαζί του και έκανε τον σταυρό του.
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@Photo credits: eurokinissi, ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI, NOVA
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