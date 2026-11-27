Το γκολ της ομάδας της Νότιγχαμ Φόρεστ με την Τσέλσι επέφερε την αντίδραση του Βαγγέλη Μαρινάκη στις κερκίδες του γηπέδου.

Ο ισχυρός άνδρας της Νότιγχαμ Φόρεστ, Βαγγέλης Μαρινάκης, έδωσε το παρών στο ματς με την Τσέλσι και ενώ η Φόρεστ επιδιώκει να απομακρυνθεί από την επικίνδυνη ζώνη. Μόλις σκόραρε με τρομερό σουτ ο Ιγκόρ για το 1-0 φίλησε μία εικόνα που είχε μαζί του και έκανε τον σταυρό του.