Η FIBA ​​συγκέντρωσε ενδιαφερόμενα μέρη και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού, προκειμένου να εξετάσουν τον αντίκτυπο που είχαν οι αλλαγές στο πλαίσιο του κολεγιακού μπάσκετ των ΗΠΑ στο ευρύτερο μπασκετικό τοπίο.

Η FIBA ​​συγκέντρωσε ενδιαφερόμενα μέρη και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού, σε μια άκρως βαρυσήμαντη ημερίδα σχετικά με τις αλλαγές στο κολεγιακό μπάσκετ και όχι μόνο.

Εκπρόσωποι εθνικών ομοσπονδιών, διοικήσεις πρωταθλημάτων και συλλόγων, η ηγεσία του NCAA, ατζέντηδες παικτών και πολλοί ειδικοί συμμετείχαν στο πρώτο σχετικό φόρουμ, το οποίο πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο «Patrick Baumann House of Basketball».

Ο Γενικός Γραμματέας της FIBA, Ανδρέας Ζαγκλής, και ο Αντιπρόεδρος της FIBA, Χόρχε Γκαρμπαχόσα, που φιλοξένησαν την εκδήλωση, στις τοποθετήσεις τους, αναφέρθηκαν στην τρέχουσα κατάσταση και στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί –χάρη σε μια σειρά πρωτοβουλιών της FIBA– από τότε που το NCAA εφάρμοσε, πριν από σχεδόν πέντε χρόνια, τους κανόνες σχετικά με τα δικαιώματα NIL (Name, Image and Likeness).

«Η μετακίνηση των παικτών είναι αναπόσπαστο κομμάτι του αθλητισμού. Ο ρόλος της FIBA, επομένως, δεν είναι να την εμποδίσει, αλλά να διασφαλίσει ότι η διαδικασία αυτή εξελίσσεται ομαλά και συμβάλλει σε έναν υγιή κύκλο ανάπτυξης των αθλητών, προς όφελος του μπάσκετ. Γι' αυτόν τον λόγο είναι τόσο σημαντικό το συγκεκριμένο φόρουμ: συγκεντρώνει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για να εξετάσουμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την τρέχουσα κατάσταση», σχολίασε ο κ. Ζαγκλής. «Μετά από αυτή τη συνάντηση, η προσέγγιση της FIBA ​​θα επικεντρωθεί σε τρεις άξονες: την περαιτέρω ανταλλαγή δεδομένων και τη συνεργασία με το NCAA και τα μέλη του, την προστασία των επενδύσεων των συλλόγων και των διοργανώσεων των εθνικών ομάδων, καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών για τους νεαρούς παίκτες εντός του οικοσυστήματος της FIBA, ώστε να έχουν στη διάθεσή τους πληθώρα ποιοτικών επιλογών», πρόσθεσε.

Ο κ. Γκαρμπαχόσα υπογράμμισε τους λόγους για τους οποίους κρίθηκε σημαντική η διοργάνωση αυτού του φόρουμ:

«Οι εθνικές ομοσπονδίες, καθώς και τα πρωταθλήματα και οι σύλλογοι-μέλη τους, είναι υπεύθυνα για τις δομές, τις διοργανώσεις και τη διαδικασία ανάπτυξης των αθλητών στις χώρες τους. Αυτό διαφέρει σημαντικά από το αμερικανικό μοντέλο, το οποίο αναδεικνύει παίκτες μέσω της διαδρομής από το λύκειο στο NCAA», δήλωσε ο κ. Γκαρμπαχόσα. «Η εξέλιξη του NCAA έχει ασκήσει σημαντική επίδραση στον υπόλοιπο κόσμο του μπάσκετ.

Γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ: για να κατανοήσουμε καλύτερα αυτή την εξέλιξη και την κατεύθυνσή της, καθώς και για να ακούσουμε τους εμπλεκόμενους φορείς σχετικά με τον αντίκτυπό της στους παίκτες, τους συλλόγους, τις εθνικές ομοσπονδίες και τα πρωταθλήματα, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, προτού αποφασίσουμε πώς να τη ρυθμίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Η πρώτη ενότητα του Φόρουμ επικεντρώθηκε στην εξέταση των επιπτώσεων που σχετίζονται με τα δικαιώματα NIL (Name, Image, and Likeness), υπό το πρίσμα των πρωταθλημάτων, των συλλόγων και των εθνικών ομοσπονδιών.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων Μπάσκετ (EBBL), Τόμας Βαν Ντε Σπίγκελ, μίλησε για την προστασία των επενδύσεων των συλλόγων στο ταλέντο, από την οπτική γωνία των πρωταθλημάτων.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Χουβεντούτ Μπανταλόνα, ​​Χουάν Αντόνιο Μοντέρο, παρουσίασε την οπτική των συλλόγων σχετικά με τη μετακίνηση νεαρών παικτών.

Ο Γενικός Διευθυντής της Γαλλικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (FFBB), Άλεν Κοντενσό, ολοκλήρωσε αυτόν τον κύκλο παρουσιάζοντας τη θέση της εθνικής ομοσπονδίας και παρέχοντας στους συμμετέχοντες πληροφορίες για το INSEP, τη φημισμένη σχολή που αποτελεί τον πυρήνα του γαλλικού μοντέλου ανάπτυξης παικτών.

Η δεύτερη ενότητα ξεκίνησε με ομιλία του Δρ. Αναστάσιου Καμπουράκη, καθηγητή Νομικής στο Πανεπιστήμιο Saint Louis, σχετικά με τη διακυβέρνηση του κολεγιακού αθλητισμού και νομικά ζητήματα —όπως οι φοιτητικές βίζες για καλαθοσφαιριστές που δεν προέρχονται από τις ΗΠΑ.

Ακολούθησε μια ενότητα ερωταπαντήσεων με την ατζέντη Τσερέν Aτες (κάτοχο άδειας FIBA), η οποία μίλησε για τον ρόλο των ατζέντηδων ως συμβούλων για τις αθλήτριες σε μια αγορά που αλλάζει διαρκώς.

Στη συνέχεια, ο Ντράζεν Ζλόβαριτς —ειδικός σε θέματα NIL, NCAA και διεθνών παικτών— έκανε μια παρουσίαση σχετικά με τη διαδικασία στρατολόγησης (recruiting) στο NCAA και τις συμφωνίες NIL.

H ενότητα έκλεισε με μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στην οποία συμμετείχαν οι κ. Καμπουράκης, Ατές και Ζλόβαριτς. Η τελευταία ενότητα ήταν αφιερωμένη στην οπτική του κολεγιακού μπάσκετ στις ΗΠΑ: ο Γκρεγκ Σάνκι, Κομισάριος της Southeastern Conference (SEC), μίλησε για τις προκλήσεις στον αμερικανικό κολεγιακό αθλητισμό από την πλευρά των περιφερειακών ενώσεων (Conferences).

O Νταν Γκάβιτς, Ανώτερος Αντιπρόεδρος του NCAA για το μπάσκετ, παρουσίασε τη θέση της κεντρικής διοίκησης του NCAA.

Προβλέποντας τον αντίκτυπο που θα είχαν οι κανόνες NIL στο παγκόσμιο τοπίο, η FIBA ​​συγκρότησε μια Ομάδα Εμπειρογνωμόνων με αντικείμενο τους νεαρούς παίκτες και το NCAA. λίγο μετά την εφαρμογή των κανόνων.

Ένα από τα πρώτα αποτελέσματα ήταν η δημιουργία ενός εκτενούς οδηγού, ο οποίος απευθύνεται σε παίκτες εκτός ΗΠΑ —καθώς και στις οικογένειες ή τους εκπροσώπους τους— που εξετάζουν ευκαιρίες στο NCAA. Η FIBA ​​διέθεσε τον οδηγό στο κοινό και συνεχίζει να τον επικαιροποιεί όποτε κρίνεται σκόπιμο.

Το 2025, το Κεντρικό Συμβούλιο της FIBA ​​αποφάσισε να έρθει σε επαφή με το NCAA, με στόχο τη διαχείριση της μετάβασης παικτών από χώρες εκτός των ΗΠΑ σε κολέγια μέσω της χρήσης «Εγγράφου Έγκρισης» (Letter of Clearance), εξισώνοντας έτσι τη διαδικασία με τις διεθνείς μεταγραφές μεταξύ συλλόγων της FIBA.