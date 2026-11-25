Ο Στέφανος Μακρής αναλύει με την βοήθεια του Hudl Instat την νίκη του Παναθηναϊκού στην Ισπανία κόντρα στην Βαλένθια. Οι λύσεις από πολλούς και οι Γκραντ-Ναν, το “πράσινο” τέμπο και το “ένα σουτ-ένα ματς” του Χέιζ-Ντέιβις.

Ο Παναθηναϊκός πήρε σπουδαία νίκη με 86-83 στην Ισπανία κόντρα στην Βαλένθια χάρη στο buzzer-beater του Χέιζ-Ντέιβις και βελτίωσε το ρεκόρ του στο 10-4, δείχνοντας χαρακτήρα.

Το Gazzetta αναλύει με την βοήθεια του Hudl Instat την νίκη του “τριφυλλιού”.

Το “πράσινο” τέμπο και η άμυνα στον Σορτς

Ο Παναθηναϊκός ήξερε ότι αντιμετώπιζε μία ομάδα που παίζει σε δαιμονισμένο τέμπο, που μπορεί να παρασύρει έναν αντίπαλο. Οι “πράσινοι” ήξεραν ότι δεν μπορούν να σταματήσουν εντελώς την transition επίθεση και τις πολλές κατοχές της Βαλένθια. Μπορούσαν όμως να πάνε - τηρουμένων των αναλογιών - το ματς στο δικό τους τέμπο, αν έμεναν πιστοί στην φιλοσοφία τους. Και - σε σημαντικό βαθμό - το κατάφεραν.

Σύμφωνα με το Hudl Instat, η Βαλένθια σημείωσε 48 (!) από τους 83 πόντους της στα πρώτα 10 δευτερολεπτα της επίθεσης, έχοντας 19/29 σουτ σε τέτοια κατάσταση και 35 στα υπόλοιπα 14 δευτερόλεπτα με μόλις 10/34 σουτ. Ο Παναθηναϊκός σημείωσε 25 πόντους στα πρώτα 10 δευτερόλεπτα (με 9/11 σουτ) και 61 στα υπόλοιπα 14 δευτερόλεπτα με 19/43 σουτ.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι ο Παναθηναϊκός απαντούσε στο τρέξιμο της Βαλένθια με αργές επιθέσεις, δεν παρασύρθηκε, δεν πήρε βιαστικά σουτ, που συνήθως είναι η παγίδα που ρίχνει η ισπανική ομάδα τους αντιπάλους της. Οι “πράσινοι” επιτέθηκαν με συνέπεια στο post, έδωσαν μπάλες με πλάτη στο καλάθι σε πολλούς παίκτες (Φαλ, Λεσόρ, Χέιζ-Ντέιβις, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Γκραντ), έμειναν πιστοι στο πλάνο τους.

Την ίδια στιγμή, αμυντικά εστίασαν την προσοχή τους στον Τι Τζέι Σορτς. Ο Αμερικανός γκαρντ τελείωσε το ματς με 15 πόντους με 6/12 δίποντα, 1/4 τρίποντα και 7 ασίστ (που έδωσαν άλλους 15 πόντους) σε 25 λεπτά συμμετοχής, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν “πόνεσε” το “τριφύλλι”.

Τα ψηλά σχήματα του Παναθηναϊκού ζόρισαν τον άλλοτε παίκτη του. Οι “πράσινοι” έστελναν τον Σορτς πάνω στους ημίψηλους και τους ψηλούς παίκτες τους, υποχρεώνοντάς τον σε μαρκαρισμένα σουτ, κάτι που εξηγεί ότι ο Σορτς δεν σημείωσε πόντο σε κατάσταση Pick and Roll, που είναι το δυνατό του σημείο. Ιδού ένα παράδειγμα:

Ο Σορτς παίρνει σκριν στο κέντρο του γηπέδου. Ο Χουάντσο είναι πολύ ψηλά για να τον ακολουθήσει, ενώ ο Αμερικανός πηγαίνει αριστερά.

Ο Σορτς πάει αριστερά, αλλά ο Χουάντσο είναι εκεί, ενώ ο Φαλ περιμένει πίσω.

Ο Σορτς παίρνει ένα μαρκαρισμένο σουτ, με αυτόν που τον πιέζει να είναι ο ύψους 2.18 μέτρων Φαλ, με αποτέλεσμα να αστοχήσει.

Ιδού ακόμα μία φάση:

Ο Σορτς παίζει Pick and Roll. Ο Ρογκαβόπουλος του δίνει το τρίποντο, αλλά τον στέλνει μέσα, που περιμένει ο Χέιζ-Ντέιβις.

Ο Σορτς περνάει τον Ρογκαβόπουλο, αλλά ο αθλητικός Χέιζ-Ντέιβις έχει πάρει τα βήματα.

Ο Χέιζ-Ντέιβις κάνει τάπα στον Σορτς.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε σε μεγάλα διαστήματα να περιορίσει την δράση του σταρ της Βαλένθια, ο οποίος βρήκε λύσεις μόνο στο ανοιχτό γήπεδο. Παράλληλα, η Βαλένθια είχε πέσει στους 83 πόντους. Το παιχνίδι ήταν εκεί που ήθελε το “τριφύλλι”.

Ο αναγεννημένος Γκραντ, η κλάση του Ναν και το “ένα σουτ-ένα ματς”

Ο Παναθηναϊκός νίκησε γιατί πήρε αρκετά από πολλούς παίκτες. 10 από τους 11 παίκτες που χρησιμοποιήθηκαν έπαιξαν μεταξύ 10 και 25 λεπτών και ο 11ος (Μπόνγκα) 8 λεπτά. Έξι παίκτες είχαν μεταξύ 9 και 14 πόντων. Και ο πρώτος που ευνοήθηκε από όλο αυτό ήταν ο Τζέριαν Γκραντ, που ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του με 14 πόντους με 4/4 δίποντα, 0/1 τρίποντο και 6/7 βολές σε 21 λεπτά συμμετοχής.

Ο Γκραντ έμοιαζε αναγεννημένος, θυμίζοντας ίσως για πρώτη φορά φέτος τον παλιό - αλλά όχι τόσο μακρινό - εαυτό του. Την ίδια στιγμή, ο Κέντρικ Ναν έκανε ένα ώριμο παιχνίδι. Με όλη την ισπανική άμυνα προσαρμοσμένη πάνω του (αφού οι Ισπανοί του έκαναν συνεχώς double-team), ο Αμερικανός δεν πίεσε καταστάσεις, μοίρασε το παιχνίδι, πήρε τα σουτ που του αναλογούσαν, τελείωσε το ματς με 13 πόντους με 3/4 δίποντα, 2/3 τρίποντα και 1/1 βολή σε 23 λεπτά συμμετοχής.

Στο κρισιμότερο σημείο του αγώνα, βέβαια, στην μοναδική φορά που η Βαλένθια ξεχάστηκε στο μαρκάρισμα του, ο Ναν έδειξε το φονικό του ένστικτο, ισοφαρίζοντας σε 83-83. Ιδού η φάση:

Ο Ναν παίρνει πολύ ψηλά το σκριν σε ένα drag action (όπου ο Παναθηναϊκός θέλει να δώσει δύο σκριν ψηλά, με τον Χέιζ-Ντέιβις και τον Γιαμπουσέλε).

Ο Τέιλορ κολλάει στο σκριν και δίνει χώρο στον Ναν, ενώ ο Μίροτιτς έχει αργή αντίδραση και ο Οσεκτόφκι είναι πολύ μακριά. Ο Ναν πάει προς το καλάθι.

Ο Ναν σουτάρει και ευστοχεί.

Ένα δευτερόλεπτα. Τόσο χρόνο χρειάστηκε ο Ναν για να βρει τον ελάχιστο χώρο που ήταν απαραίτητος για να ελευθερωθεί και να βάλει ένα τεράστιο σουτ. Από εκεί και πέρα, το παιχνίδι ήταν πλέον μία ζαριά. Ο Αρμόνι Μπρουκς αστόχησε σε τρίποντο και ο Χέιζ-Ντέιβις έβαλε το επόμενο μεγάλο σουτ - σε κατάσταση Pick and Pop, όπου ο Παναθηναϊκός σημάδεψε, ξανά, τον αργό τα πόδια, Μίροτιτς - δίνοντας την νίκη στους “πράσινους”.

HE DID IT AGAIN?! SAME PLACE, SAME MAN, HOW?! 🤯 @NIGEL_HAYES history repeats, he really did it AGAIN GAME WINNER IN ROIG ARENA 🚨 #MotorolaMagicMoment @Moto I @Paobcgr https://t.co/cwUWwuSMIy — EuroLeague (@EuroLeague) November 24, 2026

Είναι λογικό να σταθεί κάποιος και στον παράγοντα-τύχη που υπάρχει στο φινάλε του αγώνα. Αυτή είναι η λογική του “ένα σουτ-ένα ματς”. Όποια ομάδα έβαζε το σουτ που έπρεπε θα νικούσε και αυτή την φορά ήταν ο Παναθηναϊκός. Αυτό δεν αλλάζει όμως ότι ο Παναθηναϊκός έπαιξει στοχευμένα στις δύο τελευταίες επιθέσεις του, μεγιστοποίησε τις πιθανότητές του να νικήσει και τελικά πήρε το θετικό αποτέλεσμα.

Μία νίκη-χαρακτήρα

Πριν από μερικές ημέρες, στην νίκη επί της Ζάλγκιρις στο Κάουνας, ο Παναθηναϊκός φάνηκε να βρίσκει σιγά-σιγά πατήματα. Για να έχει αξία όμως εκείνη η νίκη, ήταν απαραίτητο για τους “πράσινους” να δείξουν ότι η καλή τους εικόνα - όχι απαραίτητα το αποτέλεσμα - θα είχε και συνέχεια. Το έκαναν με εμφατικό τρόπο, στην έδρας μίας εκ των πιο φορμαρισμένων ομάδων στην Ευρώπη.

Ο Παναθηναϊκός έδειξε ένα άλλο πρόσωπο. Μοίρασε χρόνο συμμετοχής και προσπάθειες σχεδόν σε όλο το διαθέσιμο ρόστερ του κόντρα στην Βαλένθια. Πήρε κάτι από κάθε παίκτη που πάτησε παρκέ. Έδειξε ότι όλοι είναι χρήσιμοι. Το ότι νίκησε σίγουρα κάνει πιο εύκολα τα πράγματα. Όπως νίκησε, όμως, εξίσου εύκολα θα μπορούσε να ηττηθεί, αν ο Ναν ή ο Χέιζ-Ντέιβις αστοχούσαν στα σουτ που πήραν ή ο Μπρουκς ευστοχούσε στο δικό του σουτ.

Το θέμα ωστόσο στον Παναθηναϊκό σε αυτό το παιχνίδι δεν ήταν τόσο η νίκη, όσο η εικόνα του στο παρκέ, που ήταν κάτι παραπάνω από ενθαρρυντική. Και ο λόγος είναι ότι έγινε σαφές πως υπάρχει η δυνατότητα να χωρέσουν όλα αυτά τα αστέρια στο ίδιο ρόστερ. Και αυτό το γεγονός έχει - τον μήνα Νοέμβριο - μεγαλύτερη σημασία από ένα καλό αποτέλεσμα.