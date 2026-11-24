Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ κέρδισε τη μάχη κόντρα στον Στέφανο Σπάρταλη στο NCAA, με το North Carolina να κυριαρχεί με 85-45 του Monmouth.

Μάχη Ελλήνων είχαμε τα ξημερώματα της Τρίτης στο κολεγιακό πρωτάθλημα. Το North Carolina έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση και επικράτησε με 85-45 του Monmouth. Από την πλευρά των νικητών ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ πέτυχε double double.

Έμεινε στο παρκέ 25 λεπτά και είχε 10 πόντους, 11 ριμπάουντ, 4/6 σουτ΄, 2/3 τρίποντα, 3 ασίστ, 1 λάθος και 2 μπλοκ σε μια γεμάτη εμφάνιση για τους Tar Heels. Με αυτή τη νίκη το σύνολο του πρώην πρωταθλητή του ΝΒΑ με τους Νάγκετς, Μάικ Μαλόουν ανέβηκε στο 5-1. Ο Νεοκλής Αβδάλας είναι στην injury list της North Carolina και δεν αγωνίστηκε.

Στον αντίποδα ο Στέφανος Σπάρταλης έπαιξε βασικός και πάτησε παρκέ για 29 λεπτά. Στο διάστημα αυτό είχε 10 πόντους, 5/10 σουτ, 0/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ και 3 λάθη. Η ομάδα του είναι στο 1-5.