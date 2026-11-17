Δεν τα κατάφερε η Εθνική Γυναικών στο δεύτερο παιχνίδι στο «Ιβανώφειο» και υπέστη τη δεύτερη ήττα της στα προκριματικά του Eurobasket 2027, με 68-58 από την Ολλανδία
Τα κορίτσια της Στέλλας Καλτσίδου δεν παρουσίασαν καλό πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο και... πληρώνοντας για ακόμη μία φορά τα πολλά λάθη (18), καθώς και την αστοχία υπέστησαν την 2η ήττα τους.
Πρώτη σκόρερ του αγώνα η Κορνέλιους με 11 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Για την Ελλάδα ξεχώρισε η Σπανού με 22 πόντους και 6 ριμπάουντ.
Ελλάδα (Γ) - Ολλανδία (Γ): Η εξέλιξη του αγώνα
Εντυπωσιακό ήταν το ξεκίνημα της αναμέτρησης για την Εθνική μας, καθώς μπόρεσε να επιβάλει τον ρυθμό της και να προηγηθεί μέχρι και διψήφια διαφορά στο ματς (26-11, 10').
Το δεύτερο δεκάλεπτο δεν εξελίχθηκε με τον ίδιο τρόπο. Η Ολλανδία έβγαλε την αντίδρασή της και έλεγξε τον ρυθμό, κλείνοντας τη δεύτερη περίοδο με συνολικό επιμέρους σκορ 25-11 και έφερε το ματς στα ίσια (37-36, 20').
Μετά την ανάπαυλα οι φιλοξενούμενες μπήκαν καλύτερα στον αγώνα και κάνοντας σερί (8-1) πήραν... αέρα έξι πόντων (38-44, 25').
Το τρίτο δεκάλεπτο έκλεισε με την Ολλανδία να διατηρεί σταθερά το +5 (46-51, 30').
Η 4η και τελευταία περίοδος ξεκίνησε με τις «πορτοκαλί» να διευρύνουν το προβάδισμά τους (46-58, 32'), βάζοντας... πλώρη για τη νίκη. Τα κορίτσια της Καλτσίδου κλήθηκαν να βρουν αντίδραση και να μειώσουν, ωστόσο δεν τα κατάφεραν. Τα λάθη στο μπροστινό μέρος του παρκέ δεν σταμάτησαν και η Ολλανδία όλο και μεγάλωνε τη διαφορά, οδεύοντας προς το φινάλε (50-65, 36').
Τα τελευταία λεπτά είχαν διαδικαστικού χαρακτήρα, με την Ολλανδία να έχει «καθαρίσει» το ματς. Η Ελλάδα μπόρεσε να μειώσει και να κλείσει τον αγώνα στο -10 (58-68)
Τα δεκάλεπτα:26-11, 37-26, 46-51, 58-68
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ...Παρουσίασε καλύτερο πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο και εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της Ελλάδας.
MVP ΗΤΑΝ... Η Κορνέλιους με 11 πόντους, 6 ριμπάουτν και 6 ασίστ, συγκεντρώνοντας 17 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
ΑΞΙΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΡΙΑ Η...Τρέφερς με 16 πόντους
ΗΤΤΗΜΕΝΗ ΑΛΛΑ...Πολύ καλή εμφάνιση από τη Σπανού με 22 πόντους.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ...Λούκα έμεινε στους 0 πόντους και 2 λάθη.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ...Τα 18 λάθη της Εθνικής μας!
|Greece
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|3
|Ioanna Krimili
|10:44
|0
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|1
|-
|1
|-
|3
|1
|-
|-
|-3
|-3
|4
|Anna Stamolamprou
|03:22
|3
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|-
|-
|-6
|2
|8
|Pinelopi Pavlopoulou *
|32:38
|8
|3/7
|42.86%
|1/3
|33.33%
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|-
|6
|6
|5
|3
|1
|2
|-
|-3
|16
|13
|Vasiliki Louka
|07:28
|0
|0/3
|0%
|0/2
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|-
|3
|3
|-
|1
|2
|-
|-
|-4
|-2
|15
|Artemis Spanou *
|36:48
|22
|8/13
|61.54%
|6/10
|60%
|2/3
|66.67%
|4/4
|100%
|1
|5
|6
|1
|4
|2
|1
|-
|-5
|23
|21
|Eleanna Christinaki *
|27:50
|5
|2/11
|18.18%
|1/7
|14.29%
|1/4
|25%
|0/0
|0%
|-
|3
|3
|1
|2
|2
|1
|-
|-6
|-1
|22
|Georgia Grigoropoulou
|Did Not Play
|23
|Evgenia Kollatou
|03:58
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|3
|1
|1
|-
|-
|-1
|2
|24
|Robyn Parks *
|26:53
|3
|1/6
|16.67%
|0/3
|0%
|1/3
|33.33%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|1
|2
|3
|1
|-
|-7
|-1
|25
|Antigoni Chairistanidou
|Did Not Play
|34
|Mariella Fasoula *
|35:44
|13
|4/12
|33.33%
|4/12
|33.33%
|0/0
|0%
|5/6
|83.33%
|5
|6
|11
|-
|4
|3
|4
|-
|-9
|16
|44
|Zafeirenia Karlafti
|14:35
|4
|1/3
|33.33%
|0/0
|0%
|1/3
|33.33%
|1/2
|50%
|-
|-
|-
|1
|5
|2
|2
|-
|-6
|2
|Team/Coaches
|1
|3
|4
|-
|-
|-
|TOTAL
|200
|58
|20/59
|33.9%
|12/37
|32.43%
|8/22
|36.36%
|10/12
|83.33%
|9
|27
|36
|12
|26
|18
|11
|-
|-
Coach: Styliani Kaltsidou
Assistant(s): Antonios Kourmoulis, Aikaterini Andreopoulou, Efrosyni Drakaki
|Netherlands
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|1
|Iris Vennema
|06:46
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|-
|2
|2
|1
|1
|-
|-
|-
|6
|2
|3
|Liselot Kulk
|Did Not Play
|4
|Noor Driessen *
|27:18
|7
|3/5
|60%
|3/4
|75%
|0/1
|0%
|1/4
|25%
|-
|1
|1
|4
|3
|4
|-
|-
|0
|3
|5
|Laura Cornelius *
|29:47
|11
|2/6
|33.33%
|2/5
|40%
|0/1
|0%
|7/7
|100%
|1
|5
|6
|6
|4
|5
|3
|-
|2
|17
|7
|Benthe Versteeg
|Did Not Play
|10
|Maud Huijbens
|15:44
|8
|2/3
|66.67%
|0/0
|0%
|2/3
|66.67%
|2/2
|100%
|2
|3
|5
|-
|4
|2
|-
|-
|11
|10
|11
|Laura Westerik
|03:35
|2
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|1
|1
|1
|-
|1
|2
|-
|-3
|5
|14
|Emese Hof *
|24:14
|5
|1/8
|12.5%
|1/8
|12.5%
|0/0
|0%
|3/4
|75%
|1
|2
|3
|-
|5
|2
|-
|2
|-1
|0
|21
|Kourtney Treffers *
|20:16
|14
|5/10
|50%
|3/7
|42.86%
|2/3
|66.67%
|2/3
|66.67%
|4
|4
|8
|2
|1
|2
|-
|-
|11
|16
|22
|Lotte van Kruistum
|28:13
|6
|2/8
|25%
|2/8
|25%
|0/0
|0%
|2/4
|50%
|4
|5
|9
|-
|-
|1
|1
|-
|22
|7
|32
|Michaela Vanderklugt *
|24:21
|3
|0/3
|0%
|0/2
|0%
|0/1
|0%
|3/4
|75%
|-
|2
|2
|2
|-
|-
|-
|-
|3
|3
|33
|Janis Boonstra
|19:46
|12
|4/12
|33.33%
|1/4
|25%
|3/8
|37.5%
|1/2
|50%
|-
|4
|4
|-
|-
|-
|1
|-
|-1
|8
|Team/Coaches
|2
|2
|4
|-
|1
|-
|TOTAL
|200
|68
|20/57
|35.09%
|13/39
|33.33%
|7/18
|38.89%
|21/30
|70%
|14
|31
|45
|16
|18
|18
|7
|2
|-
Coach: Bart Sengers
Assistant(s):
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