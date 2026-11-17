Η Ολλανδία επικράτησε της Ελλάδας με 68-58 στο «Ιβανώφειο» για την 3η αγωνιστική της δεύτερης φάσης των προκριματικών του Eurobasket 2027.

Δεν τα κατάφερε η Εθνική Γυναικών στο δεύτερο παιχνίδι στο «Ιβανώφειο» και υπέστη τη δεύτερη ήττα της στα προκριματικά του Eurobasket 2027, με 68-58 από την Ολλανδία

Τα κορίτσια της Στέλλας Καλτσίδου δεν παρουσίασαν καλό πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο και... πληρώνοντας για ακόμη μία φορά τα πολλά λάθη (18), καθώς και την αστοχία υπέστησαν την 2η ήττα τους.

Πρώτη σκόρερ του αγώνα η Κορνέλιους με 11 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Για την Ελλάδα ξεχώρισε η Σπανού με 22 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Ελλάδα (Γ) - Ολλανδία (Γ): Η εξέλιξη του αγώνα

Εντυπωσιακό ήταν το ξεκίνημα της αναμέτρησης για την Εθνική μας, καθώς μπόρεσε να επιβάλει τον ρυθμό της και να προηγηθεί μέχρι και διψήφια διαφορά στο ματς (26-11, 10').

Το δεύτερο δεκάλεπτο δεν εξελίχθηκε με τον ίδιο τρόπο. Η Ολλανδία έβγαλε την αντίδρασή της και έλεγξε τον ρυθμό, κλείνοντας τη δεύτερη περίοδο με συνολικό επιμέρους σκορ 25-11 και έφερε το ματς στα ίσια (37-36, 20').

Μετά την ανάπαυλα οι φιλοξενούμενες μπήκαν καλύτερα στον αγώνα και κάνοντας σερί (8-1) πήραν... αέρα έξι πόντων (38-44, 25').

Το τρίτο δεκάλεπτο έκλεισε με την Ολλανδία να διατηρεί σταθερά το +5 (46-51, 30').

Η 4η και τελευταία περίοδος ξεκίνησε με τις «πορτοκαλί» να διευρύνουν το προβάδισμά τους (46-58, 32'), βάζοντας... πλώρη για τη νίκη. Τα κορίτσια της Καλτσίδου κλήθηκαν να βρουν αντίδραση και να μειώσουν, ωστόσο δεν τα κατάφεραν. Τα λάθη στο μπροστινό μέρος του παρκέ δεν σταμάτησαν και η Ολλανδία όλο και μεγάλωνε τη διαφορά, οδεύοντας προς το φινάλε (50-65, 36').

Τα τελευταία λεπτά είχαν διαδικαστικού χαρακτήρα, με την Ολλανδία να έχει «καθαρίσει» το ματς. Η Ελλάδα μπόρεσε να μειώσει και να κλείσει τον αγώνα στο -10 (58-68)

Τα δεκάλεπτα:26-11, 37-26, 46-51, 58-68

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ...Παρουσίασε καλύτερο πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο και εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της Ελλάδας.

MVP ΗΤΑΝ... Η Κορνέλιους με 11 πόντους, 6 ριμπάουτν και 6 ασίστ, συγκεντρώνοντας 17 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

ΑΞΙΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΡΙΑ Η...Τρέφερς με 16 πόντους

ΗΤΤΗΜΕΝΗ ΑΛΛΑ...Πολύ καλή εμφάνιση από τη Σπανού με 22 πόντους.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ...Λούκα έμεινε στους 0 πόντους και 2 λάθη.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ...Τα 18 λάθη της Εθνικής μας!

Greece FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 3 Ioanna Krimili 10:44 0 0/3 0% 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 1 - 1 - 3 1 - - -3 -3 4 Anna Stamolamprou 03:22 3 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% - - - - 1 1 - - -6 2 8 Pinelopi Pavlopoulou * 32:38 8 3/7 42.86% 1/3 33.33% 2/4 50% 0/0 0% - 6 6 5 3 1 2 - -3 16 13 Vasiliki Louka 07:28 0 0/3 0% 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% - 3 3 - 1 2 - - -4 -2 15 Artemis Spanou * 36:48 22 8/13 61.54% 6/10 60% 2/3 66.67% 4/4 100% 1 5 6 1 4 2 1 - -5 23 21 Eleanna Christinaki * 27:50 5 2/11 18.18% 1/7 14.29% 1/4 25% 0/0 0% - 3 3 1 2 2 1 - -6 -1 22 Georgia Grigoropoulou Did Not Play 23 Evgenia Kollatou 03:58 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - - 3 1 1 - - -1 2 24 Robyn Parks * 26:53 3 1/6 16.67% 0/3 0% 1/3 33.33% 0/0 0% 1 1 2 1 2 3 1 - -7 -1 25 Antigoni Chairistanidou Did Not Play 34 Mariella Fasoula * 35:44 13 4/12 33.33% 4/12 33.33% 0/0 0% 5/6 83.33% 5 6 11 - 4 3 4 - -9 16 44 Zafeirenia Karlafti 14:35 4 1/3 33.33% 0/0 0% 1/3 33.33% 1/2 50% - - - 1 5 2 2 - -6 2 Team/Coaches 1 3 4 - - - TOTAL 200 58 20/59 33.9% 12/37 32.43% 8/22 36.36% 10/12 83.33% 9 27 36 12 26 18 11 - - * Starters

Coach: Styliani Kaltsidou

Assistant(s): Antonios Kourmoulis, Aikaterini Andreopoulou, Efrosyni Drakaki