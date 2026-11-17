O Tάιλερ Ντόρσεϊ έδειξε την ανυπομονησία του να φορέσει ξανά τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ανέβασε χθες story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ένα βίντεο-reel που έστελνε μήνυμα με νόημα. Συγκεκριμένα το reel που έκανε repost ο Ντόρσεϊ έγραφε «Μείνε δυνατός. Πολλοί άνθρωποι θα μετανιώσουν για τον τρόπο που σου φέρθηκαν. Έκαψαν τις γέφυρες, πιστεύοντας ότι εκείνοι τη χρειάζονταν για να περάσει, ενώ στην πραγματικότητα εκείνοι σε χρειάζονταν όλο αυτό το διάστημα».

Λίγες ώρες μετά... ξαναχτύπησε και αυτή τη φορά το περιεχόμενο είχε να κάνει με την Εθνική Ελλάδος. Ο Ντόρσεϊ έδειξε πόσο ανυπομονεί να φορέσει ξανά το εθνόσημο

«Ευχαριστώ Θεέ μου που με ξύπνησες για ακόμη μία ημέρα. Πλησιάζει αυτή η εποχή ξανά», έγραψε.