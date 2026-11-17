Εθνική Ανδρών: Οι κλήσεις ενόψει των «παραθύρων» του Νοέμβρη
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Γνωστές έγιναν οι κλήσεις της Εθνικής ομάδας μπάσκετ, ενόψει των αναμετρήσεων για τα «παράθυρα» του Νοέμβρη. Μέσα ο Ντόρσεϊ!
Η FIBA έκανε γνωστές τις κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη ενόψει των αναμετρήσεων της Εθνικής Ανδρών για τα «παράθυρα» του Νοεμβρίου.
Η «γαλανόλευκη» θα αντιμετωπίσει τη Γεωργία (26/11, 20:00) και την Ισπανία (29/11) εκτός έδρας. Μεταξύ των παικτών που βρίσκονται στις κλήσεις είναι και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.
Αναλυτικά οι κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη:
- Κώστας Αντετοκούνμπο
- Θανάσης Αντετοκούνμπο
- Αθανάσιος Μπαζίνας
- Νικ Καλάθης
- Μάνος Χατζηδάκης
- Νίκος Χουγκάζ
- Τάιλερ Ντόρσεϊ
- Δημήτρης Φλιώνης
- Δημήτριος Κακλαμανάκης
- Παναγιώτης Καλαϊτζάκης
- Αντώνιος Καραγιαννίδης
- Δημήτρης Κατσίβελης
- Γιαννούλης Λαρεντζάκης
- Μιχάλης Λούντζης
- Κωνσταντίνος Μήτογλου
- Ηλίας Μήτρου-Λονγκ
- Δημήτρης Μωραΐτης
- Όμηρος Νετζήπογλου
- Αλέξανδρος Νικολαΐδης
- Κώστας Παπανικολάου
- Νίκος Περσίδης
- Νικόλαος Πλώτας
- Βασίλειος Τολιόπουλος
- Νικόλαος Τουλιάτος
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