Γνωστές έγιναν οι κλήσεις της Εθνικής ομάδας μπάσκετ, ενόψει των αναμετρήσεων για τα «παράθυρα» του Νοέμβρη. Μέσα ο Ντόρσεϊ!

Η FIBA έκανε γνωστές τις κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη ενόψει των αναμετρήσεων της Εθνικής Ανδρών για τα «παράθυρα» του Νοεμβρίου.

Η «γαλανόλευκη» θα αντιμετωπίσει τη Γεωργία (26/11, 20:00) και την Ισπανία (29/11) εκτός έδρας. Μεταξύ των παικτών που βρίσκονται στις κλήσεις είναι και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Αναλυτικά οι κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη: