Η Εθνική Γυναικών επικράτησε της Σλοβακίας στο Ιβανώφειο της Θεσσαλονίκης με 98-70, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση και επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική της ανωτερότητα.

Η «γαλανόλευκη» είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης από τα πρώτα λεπτά, ανέβασε σταδιακά τη διαφορά και έφτασε σε μια σημαντική επικράτηση μπροστά στο κοινό της.

Ελλάδα – Σλοβακία: Η εξέλιξη του αγώνα:

Με αποφασιστικότητα και διάθεση να επιβάλει από νωρίς τον ρυθμό της μπήκε στο παρκέ η Εθνική Ελλάδας. Η Άρτεμις Σπανού έδωσε το έναυσμα επιθετικά, ενώ η Μαριέλλα Φασούλα αποτέλεσε σημαντική λύση κοντά στο καλάθι. Παρά τις προσπάθειες της Σλοβακίας να παραμείνει κοντά στο σκορ, η «γαλανόλευκη» έκλεισε την πρώτη περίοδο στο +5 (20-15), έχοντας το προβάδισμα και τον έλεγχο.

Στη δεύτερη περίοδο η Ελλάδα ανέβασε ακόμη περισσότερο την απόδοσή της. Με καλύτερες συνεργασίες στην επίθεση, αποτελεσματικότητα κοντά στο καλάθι και σημαντικές λύσεις από περισσότερες παίκτριες, άρχισε να χτίζει διαφορά ασφαλείας. Η Φασούλα έδωσε πολύτιμους πόντους μέσα στη ρακέτα, ενώ η Σπανού συνέχισε να προσφέρει τόσο στο σκοράρισμα όσο και στη δημιουργία. Η Εθνική πήγε στα αποδυτήρια με το υπέρ της 46-33, έχοντας αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα 13 πόντων.

Με την επιστροφή από το ημίχρονο, οι αθλήτριες της Στέλλας Καλτσίδου δεν έδειξε διάθεση να αφήσει τη Σλοβακία να επιστρέψει στη διεκδίκηση του αγώνα. Αντίθετα, συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, διατηρώντας την επιθετική της συνέπεια και βρίσκοντας λύσεις από διαφορετικές παίκτριες. Η Ρόμπιν Παρκς ανέβασε την παραγωγικότητά της, η Ελεάννα Χριστινάκη έδωσε σημαντικές λύσεις, ενώ η Φασούλα συνέχισε να κυριαρχεί κοντά στο καλάθι. Η διαφορά έφτασε στους 18 πόντους (73-55) στο τέλος της τρίτης περιόδου, με την Ελλάδα να έχει πλέον ξεκάθαρο προβάδισμα.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο η Εθνική διαχειρίστηκε το υπέρ της αποτέλεσμα, διατηρώντας τον έλεγχο και μην επιτρέποντας στις φιλοξενούμενες να δημιουργήσουν συνθήκες ανατροπής. Η Παρκς συνέχισε να προσφέρει επιθετικά, ενώ η Ελλάδα βρήκε σημαντικές λύσεις και από την περιφέρεια, με την Ιωάννα Κριμίλη και τη Ρένια Καρλάφτη να δίνουν τη δική τους συμβολή. Η «γαλανόλευκη» έμεινε σταθερά σε θέση οδηγού και ολοκλήρωσε με επιτυχία την προσπάθειά της με 98-70, πανηγυρίζοντας μια πρώτη σημαντική νίκη στο Ιβανώφειο για τη Β΄φάση των προκριματικών του Eurobasket 2027.

Τα δεκάλεπτα: 20-15, 46-33, 73-55, 98-70.