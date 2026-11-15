Παππάς: «Παίξαμε βιαστικά και μονοδιάστατα»

Ο άμεσος συνεργάτης του Γιώργου Μπαρτζώκας, Χρήστος Παππάς, υποστήριξε ότι το μεγάλό πρόβλημα του Ολυμπιακού ήταν η βιασύνη στην επίθεση.

Λόγω της αποβολής του από το παιχνίδι, ο Γιώργος Μπαρτζώκας, δεν βρέθηκε στη συνέντευξη Τύπου και τον αντικατέστησε ο άμεσος συνεργάτης του, Χρήστος Παππάς.

«Συγχαρητήρια στον Άρη, έπαιξε καλά και με ενέργεια. Εμείς σε κάποια διαστήματα του παιχνιδιού δεν ήμασταν καλοί, παίξαμε άσχημα επιθετικά και ειδικά στο τρίτο δεκάλεπτο όπου λειτουργήσαμε βιαστικά. Έχουμε 13 ασίστ, 18 λάθη και δίχως επιθετικά ριμπάουντ. Πήγαμε μονοδιάστατα, δεν κυκλοφορήσαμε την μπάλα, δεν μπορέσαμε να δημιουργήσουμε κι άλλους χώρους στην επίθεσή μας και ο Άρης πήρε πολλούς πόντους στον αιφνιδιασμό. Δεν ανταποκρίνεσαι στο παιχνίδι με τέτοια νούμερα», είπε αρχικά.

Ρωτήθηκε για το ότι ο Ολυμπιακός έχασε παιχνίδι κανονικής διάρκειας – πλην των ηττών από τον Παναθηναϊκό – από το 2019 κι εκείνη την ήττα από το Περιστέρι. «Δεν είμαι αρμόδιος να απαντήσω σ’ αυτό. Ο Άρης είναι πολύ δυνατός φέτος, ειδικά στην έδρα του και κέρδισε δίκαια», απάντησε.