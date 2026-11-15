Η νίκη του Άρη επί του Ολυμπιακού έφερε τους «κιτρινόμαυρους» στη δεύτερη θέση της GBL, λίγο πριν το μεγάλο ντέρμπι κορυφής με τον αήττητο ΠΑΟΚ στην PAOK Sports Arena.

Η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται για ένα μεγάλο μπασκετικό ραντεβού, καθώς ΠΑΟΚ και Άρης θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους το ερχόμενο Σάββατο (21/11, 19:30) στην PAOK Sports Arena, σε μια αναμέτρηση που θα έχει τεράστια βαθμολογική σημασία.

Η 7η αγωνιστική της GBL ολοκληρώθηκε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο για τους «κιτρινόμαυρους», οι οποίοι πραγματοποίησαν σπουδαία εμφάνιση απέναντι στον Ολυμπιακό και τον συνέτριψαν με 100-78 στο Αλεξάνδρειο. Ένα αποτέλεσμα που έδωσε ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, η οποία ανέβηκε στο 6-1 και υποχρέωσε τους Πειραιώτες στην πρώτη τους ήττα στο φετινό πρωτάθλημα.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στο μεγάλο ντέρμπι της πόλης της Θεσσαλονίκης. Ο ΠΑΟΚ του Αντρέα Τρινκιέρι βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας με το απόλυτο των επτά νικών σε ισάριθμα παιχνίδια (7-0), ενώ ο Άρης ακολουθεί στη δεύτερη θέση με ρεκόρ 6-1. Έτσι, το μεταξύ τους παιχνίδι στην PAOK Sports Arena αποκτά χαρακτήρα ντέρμπι κορυφής, με τον «Δικέφαλο» να θέλει να διατηρήσει το αήττητό του και τους «κιτρινόμαυρους» να επιδιώκουν να φτάσουν στην κορυφή, ισοβαθμώντας με τον μεγάλο τους αντίπαλο.