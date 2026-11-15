Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποβλήθηκε 5'49'' πριν από το τέλος της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον Άρη, μετά τη δεύτερη τεχνική ποινή που δέχθηκε στο παιχνίδι.

Χωρίς τον Γιώργο Μπαρτζώκα στον πάγκο του ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με τον Άρη ο Ολυμπιακός, καθώς ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» αποβλήθηκε στα τελευταία λεπτά του αγώνα.

Συγκεκριμένα, 5'49'' πριν από τη λήξη, ο Έλληνας τεχνικός δέχθηκε δεύτερη τεχνική ποινή, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει από τον πάγκο και να παρακολουθήσει το υπόλοιπο της αναμέτρησης εκτός αγωνιστικού χώρου.

Ο Μπαρτζώκας είχε χρεωθεί με τεχνική ποινή και στο πρώτο ημίχρονο, με τη δεύτερη να έρχεται στην τελική ευθεία του παιχνιδιού και να τον οδηγεί στα αποδυτήρια πριν από την ολοκλήρωσή του.