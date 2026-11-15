O Φριτς είπε «όχι» σε ξεκούραστα 156.000 δολάρια κι έφυγε για διακοπές
Ο Τέιλορ Φριτς αποφάσισε να μην ταξιδέψει από τη Στοκχόλμη στο Τορίνο για τα ATP Finals, με τον Αμερικανό να αρχίζει την περίοδο των διακοπών.
Ο Φριτς επικρατώντας επί του Αργεντινού, Τιάγκο Τιράντε με 6-2, 4-6, 7-6(3) κατέκτησε τον τίτλο στο 250άρι της Στοκχόλμης, τον 2ο στη χρονιά και 12η στην καριέρα του, μια επιτυχία που του απέφερε 110.000 ευρώ.
Κανονικά ο Φριτς θα έπρεπε να μεταβεί στο Τορίνο, όπου θα είχε το ρόλο του 2ου αναπληρωματικού, κάτι που σήμαινε πως οι πιθανότητες να αγωνιστεί στα ATP Finals ήταν απειροελάχιστες.
Δείτε ΕπίσηςΖβέρεφ: Νικηφόρα πρεμιέρα στα ATP Finals στο Τορίνο
Η δουλειά του στην πόλη της Ιταλίας ήταν να απλά να περιμένει μήπως κάποιος από τους οκτώ παίκτες απέσυρε τη συμμετοχή του κι απλά αναμένοντας θα είχε χρηματικό έπαθλο 156.000 δολαρίων!
Ο Φριτς αποφάσισε να μην έχει αυτό τον ρόλο, απέσυρε τη συμμετοχή του στα ATP Finals, με τον Φελίξ Οζέρ-Αλιασίμ να είναι ο τυχερός που θα τον αντικαταστήσει κι αυτός που θα πάρει τo χρήμα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.