O Φριτς είπε «όχι» σε ξεκούραστα 156.000 δολάρια κι έφυγε για διακοπές

Ο Τέιλορ Φριτς μετά την κατάκτηση του τίτλου στη Στοκχόλμη, απέσυρε τη συμμετοχή του από τα ATP Finals, αφήνοντας και το έπαθλο των 15.600 δολαρίων που θα λάμβανε ως αναπληρωματικός.

Ο Τέιλορ Φριτς αποφάσισε να μην ταξιδέψει από τη Στοκχόλμη στο Τορίνο για τα ATP Finals, με τον Αμερικανό να αρχίζει την περίοδο των διακοπών.

Ο Φριτς επικρατώντας επί του Αργεντινού, Τιάγκο Τιράντε με 6-2, 4-6, 7-6(3) κατέκτησε τον τίτλο στο 250άρι της Στοκχόλμης, τον 2ο στη χρονιά και 12η στην καριέρα του, μια επιτυχία που του απέφερε 110.000 ευρώ.

Κανονικά ο Φριτς θα έπρεπε να μεταβεί στο Τορίνο, όπου θα είχε το ρόλο του 2ου αναπληρωματικού, κάτι που σήμαινε πως οι πιθανότητες να αγωνιστεί στα ATP Finals ήταν απειροελάχιστες.

Η δουλειά του στην πόλη της Ιταλίας ήταν να απλά να περιμένει μήπως κάποιος από τους οκτώ παίκτες απέσυρε τη συμμετοχή του κι απλά αναμένοντας θα είχε χρηματικό έπαθλο 156.000 δολαρίων!

Ο Φριτς αποφάσισε να μην έχει αυτό τον ρόλο, απέσυρε τη συμμετοχή του στα ATP Finals, με τον Φελίξ Οζέρ-Αλιασίμ να είναι ο τυχερός που θα τον αντικαταστήσει κι αυτός που θα πάρει τo χρήμα.