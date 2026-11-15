Σπανούλης: «Έχουμε μια ομάδα που αγαπάει ο ένας τον άλλον»

Ο Βασίλης Σπανούλης αποθέωσε τη νοοτροπία της ομάδας του και στάθηκε στον χαρακτήρα των παικτών του…

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε για την κουλτούρα των παικτών του. «Συγχαρητήρια στους παίκτες. Αξίζαμε τη νίκη γιατί παίξαμε καλύτερα για 40 λεπτά απέναντι στον Πρωταθλητή Ευρώπης. Δείξαμε την ποιότητά μας παρότι είμαστε μια ομάδα που δεν μετρά περισσότερους από 2.5 μήνες δουλειάς, αλλά όλοι έχουν καταλάβει τους ρόλους τους. Το έχω ξαναπεί ότι δεν είναι το φύλλο της στατιστικής αλλά μετρά τι κάνουν στο γήπεδο. Οι παίκτες κάνουν δουλειά που δεν φαίνεται. Είναι δύσκολο για μια νέα ομάδα με τόσο μικρό διάστημα δουλειάς να κερδίζει και τους δύο. Πολλά credit στα παιδιά. Προχωράμε όμως, έχουμε να βελτιώσουμε συνεργασίες, αυτοματισμούς… Μου αρέσει να προπονώ αυτό το γκρουπ παικτών γιατί είναι παιδιά ταπεινά με διάθεση να δουλέψουν».

Ρωτήθηκε για την εξαιρετική αναλογία ασίστ λαθών υπέρ της ομάδας του. «Μεγαλύτερη σημασία για μένα έπαιξε ο τρόπος που πηγαίναμε στην μπάλα, οι βοήθειες στην άμυνα, η συγκέντρωση… δεν είναι εύκολο για μια ομάδα που είναι σε διαδικασία χτισίματος. Πρέπει να πείσεις του παίκτες να το κάνουν. Πρέπει όμως να μείνουμε ταπεινοί και με τα πόδια στο έδαφος».

Σε ερώτηση για τους πόντους που πήρε από τους παίκτες του πάγκου, απάντησε ότι… «για μένα δεν υπάρχουν βασικοί και πάγκος. Δεν με νοιάζουν οι παίκτες του πάγκου. Με νοιάζει η άμυνα του Μοκόκα, αυτή του Μήτρου Λονγκ ο οποίος έδωσε τον τόνο σε όλη την ομάδα. Ο Κεμ Μπιρτς έβαλε σήμερα 14 πόντους αλλά για μένα είναι από τους καλύτερους σέντερ της Ευρώπης στην άμυνα και σε κάθε παιχνίδι παίζει την ίδια άμυνα. Από τον Μπιρτς έχασα ένα Πρωτάθλημα Ευρώπης», είπε και ρωτήθηκε για το στοιχείο που ξεχώρισε. «Η καλή λειτουργία και το ότι δεν κάναμε εγωιστικό παιχνίδι, όπως δεν κάνουμε γενικώς εγωιστικό παιχνίδι. Είμαστε μια ομάδα με κίνητρο, με διάθεση όπου ο ένας παίκτης παίζει για τον άλλον, ο ένας αγαπάει τον άλλον. Με πολλούς πόντους στον αιφνιδιασμό, με όμορφο και μοντέρνο μπάσκετ. Στον αθλητισμό είναι μέσα στο πρόγραμμα η νίκη και η ήττα. Για μένα το σπουδαιότερο είναι να φεύγει ο φίλαθλος ή ένα παιδάκι γεμάτο από το γήπεδο έχοντας απολαύσει αυτό που έχει δει».

Σχετικά με το αν φανταζόταν πριν από 2.5 μήνες ότι ο Άρης θα κέρδιζε στο Παλέ τους Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό (στην κανονική διάρκεια της ίδιας περιόδου) έπειτα από 27 χρόνια, κι αν μοιάζει με όνειρο απάντησε… «όχι, όνειρο με τίποτα. Εμείς που φτιάξαμε την ομάδα και ξενυχτήσαμε δουλεύοντας σκληρά για την ομάδα ξέρουμε και τι ομάδα έχουμε. Όταν βλέπω την ομάδα να προπονείται, βλέπω στα μάτια τους πόσο πολύ θέλουν. Ξέρουμε τι φιλοσοφία έχουμε αγοράσει. Είναι μια ομάδα που παίζει για τη νίκη και όχι για τα στατιστικά. Μια ομάδα που δεν έχει στοιχείο εγωισμού στο παιχνίδι της αλλά συνεργασίας. Βλέπουμε τον Μοκόκα ο οποίος ήταν εκπληκτικός στην άμυνα απέναντι σ’ ένα τρομερό παίκτη όπως ο Φουρνιέ ο οποίος έβαλε δύσκολα σουτ. Ή τον Ρόμπινσον Ερλ με τον Σάσα. Ακόμη και τα παιδιά που δεν ήταν ταγμένα στην άμυνα, παίζουν άμυνα γιατί μόνο έτσι θα είναι στο παρκέ. Αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού θέλουμε».

Σε ερώτηση για το ντέρμπι που ακολουθεί με τον ΠΑΟΚ κι αν είναι στο μυαλό του, απάντησε ότι… «αυτή τη στιγμή σκέφτομαι να πιώ ένα κρασί με τον Νίκο, να φάμε, να χαρούμε αυτή την ημέρα και με το χέρι στην καρδιά, αυτό που θα σκεφτώ είναι η επόμενη προπόνηση και το επόμενο παιχνίδι (με τη Λε Μαν).