Ο Ηλίας Κορομηλάς κρίθηκε προφυλακιστέος, μετά από σύμφωνη γνώμη του Εισαγγελέα και του Ανακριτή, ενώ η Βασιλική Τσαρούχα και ο Τάσος Πηλοΐδης κρίθηκαν με κατ' οίκον περιορισμό και απαγόρευσή τους με το μπάσκετ!

Μετά από κοινή γνώμη του Εισαγγελέα και του Ανακριτή, αποφασίστηκε η προφυλάκιση του Ηλία Κορομηλά, ενώ κατ' οίκον περιορισμός με «βραχιολάκι» και απαγόρευσης με το μπάσκετ στη Βασιλική Τσαρούχα και τον Τάσο Πηλοΐδη.

Μάλιστα οι δύο διαιτητές είναι οι μοναδικοί από τους έξι συλληφθέντες της υπόθεσης που γλίτωσαν την προσωρινή φυλάκιση, αφού θυμίζουμε προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι Πέτρος Παπαπέτρου, Βαγγέλης Λιόλιος, Γιώργος Μαυργάνης και Ηλίας Κορομηλάς.

Κατά την απολογία του ο κατηγορούμενος, πρώην διαιτητής, Τάσος Πηλοϊδης μήνυσε τον Βαγγέλη Τσάπα, ο οποίος είναι ένας από τους βασικούς μάρτυρες στο «Basketgate».

Συγκεκριμένα η μήνυση έχει να κάνει για ψευδή κατάθεση του Τσάπα, ο οποίος όσον αφορά το παιχνίδι Φάρος-Άρης έκανε ειδική αναφορά και στην συνέντευξη που παραχώρησε στο Mega.