Αποκάλυψη Gazzetta: Η ΕΟΚ προκυρήσσει εκλογές δια ζώσης για τις 20 Δεκεμβρίου!
Άμεσες θα είναι οι εξελίξεις όσον αφορά τις εκλογές που προανήγγειλε και ο νέος πρόεδρος της ΕΟΚ, Άγγελος Παπανικολάου λίγο μετά τη συνάντηση που είχε το Δ.Σ. με τον Γιάννη Βρούτση.
Ο μέχρι πρότινος ειδικός γραμματέας της Ομοσπονδίας και νυν πρόεδρος μετά την παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου στο μεταβατικό στάδιο που θα οδηγήσει σε εκλογές, ανέλαβε την πρωτοβουλία να προκηρύξει άμεσα τη νέα εκλογική διαδικασία, απόφαση την οποία θα λάβει το Δ.Σ. το μεσημέρι της Τρίτης (27/10).
Πρόθεση της ΕΟΚ είναι να διεξαχθούν οι αρχαιρεσίες δια ζώσης, την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου, και όχι ηλεκτρονικά όπως είχε συμβεί, τόσο το 2021 όσο και το 2024. Παρόλα αυτά, σε αυτήν την περίπτωση ελλοχεύει ο κίνδυνος μεγάλης αποχής διότι δεν υπάρχει ο προϋπολογισμός ώστε να καλυφθούν τα οδοιπορικά έξοδα των εκπροσώπων των σωματείων που εδρεύουν στην επαρχία και στα νησιά προκειμένου να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία.
Και αυτό είναι ένα ζήτημα στο οποίο θα κληθεί να δώσει λύση η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Να σημειωθεί ότι στις εκλογές του 2021 έλαβαν μέρος 611 σωματεία, ενώ στις αντίστοιχες του 2024 ψήφισαν 775 σωματεία.
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