Οι δηλώσεις του κ. Ιωάννη Βρούτση μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης στην ΕΟΚ για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ.

Άμεσα εκλογές στην ΕΟΚ ζήτησε ο κ. Ιωάννης Βρούτσης, μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης που έλαβε χώρα το πρωί της Δευτέρας (26/10), ανάμεσα στα μέλη του ΔΣ και τον ίδιο τον Υφυπουργό Αθλητισμού για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ.

Η συνάντηση κράτησε λιγότερο από μια ώρα και ο κ. Βρούτσης στις δηλώσεις του τόνισε πως η εμπιστοσύνη του κόσμου για τη διαφάνεια στο μπάσκετ έχει κλονιστεί και ο δρόμος των εκλογών είναι η καλύτερη λύση.

«Κάλεσα σήμερα εκτάκτως τον νέο πρόεδρο και το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μπάσκετ. Τους είπα πως η εμπιστοσύνη του κόσμου έχει κλονιστεί και δεν αποκαθίστανται απλώς με αλλαγή ρόλων και ανακατανομή εντός της ίδιας διοίκησης. Σέβομαι το αυτοδιοίκητο της Ομοσπονδίας, όπως έχω δηλώσει πολλές φορές δημόσια και δεν επιβάλλω αποφάσεις. Συστήνω όμως ως οφείλω ξεκάθαρο τον δρόμο των εκλογών, το ταχύτερον δυνατόν, άμεσα αν γίνεται. Σε μια τέτοια συγκυρία, όποιος διοικεί πρέπει να μην αμφισβητείται, και να αντλεί τη νομιμοποίησή του από μια νέα καθαρή εντολή των σωματείων.

Ο δρόμος των εκλογών δεν αναιρεί και δεν αποτελεί εμπόδιο για την ομαλή συνέχεια των βασικών λειτουργιών της Ομοσπονδίας, των αγωνιστικών δραστηριοτήτων και φυσικά τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαχειριστικοί έλεγχοι που ήδη έχουμε ανακοινώσει, οι επιχορηγήσεις προς την Ομοσπονδία και μόνο σε αυτή, παραμένουν σε αναστολή. Εξαιρούνται οι δαπάνες, όπως πχ εκείνες της μισθοδοσίας. Τα σωματεία του μπάσκετ, θα συνεχίσουν να επιχορηγούνται κανονικά. Όλοι μαζί, η Πολιτεία, η Ομοσπονδία, οι προπονητές και οι αθλητές, πρέπει να κλείσουμε αυτή την πληγή».