Φουρνιέ: Η απάντηση του Γάλλου σταρ στον Ναν
Ο Εβάν Φουρνιέ «χτύπησε» και πάλι μέσω των social media! Ο Γάλλος σταρ του Ολυμπιακού, με σχετικό του post στο X, τοποθετήθηκε για μια ακόμη φορά με τον δικό του... ιδιαίτερο τρόπο -κατά πάσα πιθανότητα- στις ραγδαίες εξελίξεις των τελευταίων δύο ημερών στους κόλπους του ελληνικού μπάσκετ, απαντώντας σε post του αστέρα του Παναθηναϊκού, Κέντρικ Ναν.
Το σκάνδαλο των στημένων αγώνων έχει φέρει «σεισμό» στο άθλημα και ο Πρωταθλητής Ευρώπης με τους ερυθρόλευκους, έγραψε χαρακτηριστικά στον προσωπικό του λογαριασμό: «Η αποτυχία δεν σε καθορίζει. Το πώς αντιδράς σε αυτήν σε καθορίζει. Παραδέξου την σαν άντρας ή κατηγορήστε τους άλλους σαν δειλός. Η επιλογή είναι δική σου».
Failure doesn’t define you. How you respond to it does. Own it like a man, or blame others like a coward. The choice is yours.— Evan Fournier (@EvanFourmizz) October 22, 2026
Παράλληλα, ο σταρ των Τρικολόρ κάλεσε τους φιλάθλους των Πειραιωτών να στηρίξουν την ομάδα στη SUNEL Arena, στην αυριανή αναμέτρηση (23/10, 21:15, Live στο Gazzetta) κόντρα στη Φενέρμπαχτσε για την 7η αγωνιστική της EuroLeague, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Τα λέμε όλοι αύριο φίλοι μου. Μαζί όπως πάντα. ΜΟΝΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ».
See you all tomorrow my friends. Together as always. ΜΟΝΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 🔴⚪— Evan Fournier (@EvanFourmizz) October 22, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.