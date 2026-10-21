Ο Πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος συνελήφθη το μεσημέρι της Τετάρτης (21/10).

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, συνελήφθη!

Μετά το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε για τον ίδιο και για μέλος της ΕΟΚ, εξωδιοικητικό συνεργάτη και διαιτητή, ο πρόεδρος της ελληνικής ομοσπονδίας συνελήφθη.

Μάλιστα άλλα δύο άτομα συνελήφθησαν μαζί του, από τα έξι εντάλματα που εκδόθηκαν. Οι συλληφθέντες με τη διαδικασία του αυτοφώρου θα οδηγηθούν στη ΓΑΔΑ για κατάθεση και αύριο στον εισαγγελέα που θα αποφασίσει την προφυλάκισή τους ή όχι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην υπόθεση εμπλέκονται και παράγοντες της προηγούμενης διοίκησης της ΕΟΚ και σε πρώτη φάση το περιεχόμενο των μηνυμάτων και των καταγγελιών αφορούν αγώνες προηγουμένων ετών.